«La Feria de la Cereza es la seña de identidad de nuestro pueblo»

Llegan las fiestas patronales de Santa Ana en Madroñal que, como en ediciones anteriores, incluye la celebración de la Feria de la Cereza, un evento que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comisión de Fiestas se pretende potenciar este año con la ayuda de varios colaboradores. Tanto de las fiestas como de la feria habla la alcaldesa de Madroñal, Esperanza Gascón de Paz, además de otras cuestiones municipales.

-¿Qué novedades se encontrarán las personas que visiten la Feria de la Cereza de Madroñal?

-Este año la Feria de la Cereza se realiza con la colaboración de Vinos Tiriñuelo, Cárnicas Madroñal, Pastelería Jibe, Diputación de Salamanca y, como siempre, de la Cooperativa Hortofrutícola de Madroñal. Tendremos degustación y cata de cerezas de nuestro pueblo, de jamón ibérico obsequio de nuestros vecinos Cárnicas Madroñal, todo ello acompañado de vinos Tiriñuelo. También es novedad el taller de repostería y cocina con cerezas de Madroñal, que será impartido por la Pastelería Jibe. Y durante todo el día, el grupo Kamaru Teatro representará una obra de teatro, ofrecerá música y pasacalles.

- Son ya 34 ediciones, lo que hace que sea una de las más antiguas sino la más antigua de las ferias que se celebran en la provincia, ¿esto supone una gran responsabilidad para usted como alcaldesa?

- Efectivamente, no solo para mí sino para todos los vecinos, ya que es la seña de identidad de nuestro pueblo. Ya que nuestra cereza tiene la firma de Calidad de Garantía.

- ¿Quién se encarga de organizarla?, ¿tienen alguna ayuda?

- Como ya he comentado anteriormente, este año hemos contado con la colaboración de Cárnicas Madroñal, Vinos Tiriñuelo, Pastelería Jibe y la Diputación, todos desinteresadamente han colabora de una manera u otra para poder celebrarla. Años anteriores los encargados de esta fiesta únicamente eran la Cooperativa Hortofrutícola y el Ayuntamiento de Madroñal. Con lo cual estoy muy agradecida a nuestros nuevos colaboradores y apuesto por esta Feria de la Cereza 2018.

- ¿Cuál ha sido la trayectoria de la feria en estos 34 años?

- La Feria de la Cereza nació en el año 1984 siendo los primeros años muy positiva, con el paso del tiempo ha ido decayendo pero con esfuerzo y mucho trabajo seguimos apostando por ella.

- ¿Qué objetivos se han propuesto para esta edición?

- Nuestro objetivo es que el nombre de la Feria de la Cereza de Madroñal vuelva a ser tan sonado como fue en sus comienzos, porque la calidad de nuestra cereza no tiene nada que envidiar a ninguna otra y la queremos dar a conocer en toda nuestra región.

- La feria es un evento más de las fiestas, ¿hay alguna novedad en la programación de los festejos de Santa Ana de este año?

- Cada año intentamos innovar con las actividades, dentro del presupuesto tan ajustado que tenemos, e intentamos mejorar, a veces es muy complicado pero con esfuerzo y la ayuda de los jóvenes, vecinos y la Asociación Cultural Amigos de Madroñal siempre terminamos elaborando un programa muy amplio y variado.

- ¿Cuál es la actividad que atrae a un mayor número de personas?

-Madroñal es caracterizada por la gente de los alrededores por sus orquestas. Nos sentimos orgullosos de tener en nuestras fiestas grupos reconocidos a nivel nacional.

- ¿La juventud es parte importante de estas fiestas?

- Es una parte muy importante de ellas, son fundamentales, ellos siempre están para dar color y alegría por las calles de Madroñal, todo el año deseando que lleguen esos días y apoyando en todo momento para que no falte ni un solo detalle.

- ¿Por qué una persona que no conozca Madroñal debería visitar el municipio en estas fechas?

- Madroñal es un pueblo muy pequeñito pero grande de corazón, sus gentes siempre están dispuestas a recibir a los forasteros con los brazos abiertos, haciéndolos sentir uno más del pueblo.

- En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

- Este último año ha sido un poco complicado con el tema de la sequía, a pesar de que Madroñal tiene agua en abundancia nos hemos encontrado con varios inconvenientes ya que hemos tenido algunos desperfectos en la red de alcantarillado y eso unido a la escasez de lluvias nos supuso unos meses con problemas. Por lo demás fue un año positivo.

- ¿Qué proyectos tienen para lo que queda de legislatura?

- Estamos pendientes de que la Diputación nos adjudique la empresa que realizará el nuevo Consistorio, que será realizado con la ayuda recibida de los Planes Provinciales. Al mismo tiempo también estamos pendientes de la ejecución de las obras en la carretera que une nuestro pueblo con el cruce de La Alberca, que según nos han comunicado darán comienzo en agosto.

- ¿Cómo ha sido su experiencia como alcaldesa estos tres años?

- Ha sido una experiencia muy agradable. Cuando ves las cosas desde dentro, aprendes mucho de cómo funcionan y te das cuenta de que muchas veces hablamos sin conocimiento de causa. La vida del alcalde de pueblo no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión; hay que justificar cada euro gastado y no hay mucho de dónde rascar. Además, nos ha tocado una época donde no hay dinero para gastar en grandes obras, tenemos lo justo para arreglar parches y nosotros, con nuestras limitaciones, hemos apostado por el empleo y hemos dedicado partidas a la contratación de personas en paro.

- ¿Volverá a presentarse a las elecciones?

- Bueno, de eso ya hablaremos más adelante, aún nos queda un año de legislatura. De momento seguiré trabajando lo mejor que pueda como he hecho hasta ahora.