FÚTBOL - Segunda B Felipe Ramos no seguirá en el CD Guijuelo al no llegar a un acuerdo para renovar El portero disputó esta temporada 32 partidos como titular pero no ha llegado a un acuerdo para renovar JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 19 junio 2019, 22:18

El portero titular del CD Guijuelo de la temporada 2018-2019 no seguirá vistiendo la elástica chacinera en el nuevo curso. Así lo ha hecho oficial el club con un comunicado: «El portero Felipe Ramos no renovará con el Club Deportivo Guijuelo. El jugador recibió una oferta de renovación en la cual expiraba en el día de hoy y al no aceptarla deja de formar parte del Club Deportivo Guijuelo. El Club Deportivo Guijuelo quiere agradecer a Felipe Ramos la profesionalidad y dedicación mostrada durante la temporada pasada en nuestro club, al tiempo que le deseamos lo mejor para su futuro personal y profesional. Tras no llegar a un acuerdo en la oferta de renovación que expiraba en el día de hoy,nos hemos visto obligados a buscar otras opciones para esta temporada», señala la entidad.

Felipe Ramos ha disputado esta temporada 32 encuentros como titular con el CD Guijuelo en el que ha sido clave en la gran campaña del equipo charro, que peleó por el play-off de ascenso hasta dos jornadas antes de que acabara la Liga.