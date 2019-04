FÚTBOL - Segunda B La Federación de Peñas de Unionistas no irá al derbi y hace un llamamiento a su afición para que no vaya al Helmántico Seguidores de Unionistas en Las Pistas. / MARÍA SERNA Las peñas del club no quieren «financiar con nuestro dinero un proyecto irrespetuoso con la historia de la UD Salamanca» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 1 abril 2019, 13:13

La Federación de Peñas de Unionista ya ha tomado parte en el debate que se ha generado en los últimos días en las redes sociales entre los seguidores de su club sobre el dilema de acudir o no el sábado 13 de abril al derbi ante el Salamanca CF en el Helmántico.

Este es el comunicado lanzado por la agrupación de peñas de Unionistas.

«Los procesos de toma de decisiones de la FPU se gestan en cada una de sus peñas, las cuales ponen en común entre sí sus puntos de vista. Fruto de este proceso democrático publicamos este comunicado en el que queremos manifestar nuestro posicionamiento unánime de cara al partido del Helmantico. Desde la FPU anunciamos que no acudiremos a dicho partido. El pésimo trato que se nos dispensó el año pasado, el elevado coste de las entradas fijado desde antes del inicio de la temporada y la negativa a volver a financiar con nuestro dinero un proyecto que nosotros consideramos irrespetuoso con la historia de la Unión Deportiva Salamanca son los principales motivos que nos llevan a tomar esta decisión. Hacemos un llamamiento a toda la afición unionista a no acudir al partido por lo anteriormente expuesto. Unión solo hubo una. In Memoriam UDS 1923-2013», finalizan.

