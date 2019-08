FÚTBOL - Segunda B La Federación bloquea la ficha del técnico Trejo y el mexicano no se podrá sentar en el banquillo del Salamanca CF UDS José Luis Trejo. / Manuel Laya Según señala Cope Salamanca, el organismo federativo niega la convalidación de la licencia al club charro JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 14 agosto 2019, 16:25

El Salamanca CF UDS vuelve a ser noticia de nuevo por deficiencias en su gestión. Después de una turbulente temporada pasada con las dimisiones del director deportivo, del presidente, de aperecer en los medios por problemas en los pagos a los jugadores de varios meses -algo que pudo solventarse in extremis- ahora el club del Helmántico ha recibido la negativa de la Real Federación Española de Fútbol a tramitar la licencia del veterano entrenador mexicano José Luis Trejo (67 años) que ha sido el designado por el presidente Manuel Lovato para llevar las riendas del proyecto 2019-2020. Según ha señalado Cope Salamanca a través de su periodista Pablo Acebo, Trejo no podrá sentarse en el banquillo como primer entrenador del Salamanca CD UDS porque la Federación ha bloqueado la convalidación de la licencia de Trejo. Al ser un técnico extranjero -llevaba además casi cuatro temporadas sin entrenar- necesita para dirigir en España la homologación de los títulos y la RFEF, según informa este medio, la ha denegado incluso antes de consultar al Jira Panel de la UEFA -organismo encargado de dar el OK a los técnicos extranjeros-.

Trejo ha sido campeón en la Primera División de México(2005-2006) e incluso subcampeón de la Libertadores.

De momento el club no ha reaccionado a través de sus mecanismos habituales de comunicación.

Este no es el único frente que tiene abierto el club ahora porque todavía están en México sin poder viajar a España por problemas con los visados jugadores mexicanos del primer equipo como Kristian Álvarez, Néstor Calderón o Ulises Torres, y eso a solo semana y media del inicio de la temporada.