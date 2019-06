Las familias instan a que se aclare la situación real de las adopciones en China Niños y mayores disfrutan de las actividades programadas en la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. / SERNA Salamanca acoge el XXII Encuentro Nacional de Familias Adoptantes en China, marco idóneo para solicitar que se informe claramente a quienes llevan 12 años esperando ROSA M. GARCÍA / WORD Domingo, 30 junio 2019, 11:50

El presidente de la Asociación Nacional en Defensa del Niño (Andeni), Ángel Javier González García, pidió ayer a los gobiernos de China y de España que aclaren la situación real de las adopciones internacionales de niños en el país asiático, y se informe a las familias que llevan una media de 12 años de espera; es más, pide que «China cierre las adopciones con España».

González García se expresó en estos términos antes de la inauguración oficial del XXII Encuentro Nacional de Familias Adoptantes en China. Una cita anual que este año se celebra en Salamanca, organizada por la Universidad y Andeni, y que cuenta con la participación de unas 40 familias. La Facultad de Traducción acogió el acto, en el que, además del presidente de Andeni, participaron el embajador de China, Lyu Fan; el rector de la USAL, Ricardo Rivero; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez.

Ángel Javier González explicó que, durante todos los años que se han adoptado niños y niñas chinos, se ha contado con el apoyo de la Embajada, aunque «en realidad, interviene poco en estos procesos, ya que todo se ha realizado desde Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Centro de Adopciones Chino».

El presidente de Andeni aprovechó el encuentro de ayer para solicitar que «China cierre adopciones con España, que nos lo digan claramente». En estos momentos, añadió «la espera para una adopción es de más de 12 años. Sabemos que es bueno, ya que el motivo por el que tardan tanto es porque los niños se quedan en China, que es importante que cada menor se encuentre en su lugar». Sin embargo, «el problema es que tenemos cerca de 100 familias, solamente a través de la asociación, que están todavía esperando esa asignación» .

Criticó que «las autoridades españolas tampoco colaboran mucho; es posible que muchas de las familias ya no vayan a realizar la adopción, pero no hacen unas valoraciones de viabilidad ni preguntan a las familias para ver si continúan con el proceso». Esas familias, añadió, «cuando empezaron, seguramente, tendrían treinta y tantos o cuarenta y tantos años, pero ahora cuentan con más de 50, el menor que pudieran adoptar posiblemente sería entre 10 y 12 años y muchas ya no están en condiciones de poder». Por eso, «queremos tener claro cuán es la situación real de las adopciones», afirmó.

Explicó que el próximo 4 de julio entre en vigor un nuevo decreto sobre adopciones «y nosotros, como organismo acreditado a nivel internacional no nos vamos a acreditar, porque no tiene sentido acreditarte en un proceso que ya no va a haber». Sí, aseguró, se comprometen a «estar apoyando a las familias que aún tienen expediente abierto; es una de las cosas que reivindicamos al Ministerio y que se recoge en el preámbulo de ese reglamento; continuaremos apoyando a las familias hasta que la última sea asignada, pero queremos que el Gobierno español aclare si esas familias continúan o no».

Y, por otro lado, «vamos a pedir al Gobierno chino que realmente diga que la única vía de adopción real que hay ahora es la 'vía verde', la de niños y niñas con necesidades especiales.

Por su parte, el Embajador de China, Lyu Fan, calificó de «magnífico» el acto celebrado en Salamanca, porque «es un encuentro no solo de las familias adoptantes, sino también una unión de las dos culturas». Aseguró que participa casi todos los años y «como embajador le doy suma importancia», por lo que «queremos incorporarnos a su actividades, ya que la adopción es una causa admirables».

El rector de la USAL, Ricardo Rivero, apuntó que «albergar este encuentro es una oportunidad maravillosa, porque demuestra que las relaciones entre los dos pueblos está basada en la empatía de las personas», y destacó la visita del embajador chino.

Cifras

En el año 1995 llegó a España la primera niña china adoptada. Desde entonces, según los datos facilitados por el presidente de Andeni, se han adoptado alrededor de 19.000 menores, la mayor parte entre 2002 y 2005. En Salamanca, han sido entre 170 y 180; la primera adopción se produjo en septiembre de 1997, también fue una niña, la hija de Ángel Javier González.

España fue a nivel mundial, «en relación adopciones-población, el número uno y, en cuanto a cantidad, el dos, por detrás de EEUU, pero llega un momento que China mantiene sus propios hijos, las familias quieren adoptarlos y no tiene sentido seguir adoptando».

Ha pasado mucho tiempo, dice desde que se produjo la última adopción en Salamanca, «desgraciadamente». En la asociación, añadió, por la «vía normal el último expediente que hemos recibido fue de abril del año pasado; en un año no se ha recibido ningún expediente, por lo que eso quiere decir que está cerrado, no porque en un papel figure que lo está, pero no están llegando asignaciones, salvo la de algún niño por la vía verde». Para adoptar por esta vía «no todas las familias están preparadas, tienen que tener claro que puede adoptar y hasta dónde puede llegar, con el fin de que el día de mañana no tengamos que proceder a un segundo abandono ». China ratificó el convenio de la Haya, por lo que tiene que potenciar la adopción nacional» y por esto piden que las familias en proceso de adopción «sepan claramente» si van a terminar el proceso.

En el encuentro -la segunda vez que se celebra en Salamanca- 40 familias que adoptaron hace años comparte experiencias. Muchas repiten en cada celebración. Las actividades se iniciaron en la noche del viernes, con la proyección de un documental; ayer los niños visitaron los monumentos, antes de la inauguración oficial del acto y, por la tarde, en Villares de la Reina disfrutaron con la actuación de un grupo del Teatro Nacional de China, organizado por el Centro de Teatro de Madrid y la Embajada China. Hoy visitan distintas zonas de la provincia, como La Alberca, Mogarraz y Tamames, donde comerán el típico cocido.