«La experiencia a nivel personal ha sido muy bonita y positiva» EL CABACO

Los vecinos de El Cabaco se preparan para celebrar desde el viernes y hasta el domingo sus fiestas de La Emperrá, las últimas que vivirá Prudencio San Pablo como alcalde, quien en las celebraciones patronales del mes de agosto ya anunció que no se presentaría a las elecciones municipales de este año.

–Ya están aquí las fiestas de La Emperrá, ¿seguirán la misma línea que otros años o al ser las últimas que vivirá como alcalde ha introducido alguna novedad?

–La programación será muy similar a años anteriores comenzando el viernes con la parrillada, que haremos a partir de las ocho de la tarde en la nave, en previsión de que el tiempo no sea muy bueno. El sábado la misa será a las 13:00 horas e incluirá la Primera Comunión de tres niños y después se celebrará la procesión con la imagen del Sagrado Corazón. Ese día por la tarde hemos organizado dos cuentacuentos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El primero, destinado a todos los públicos, será a las seis y media y el segundo, para adultos, a las nueve de la noche. Ambos a cargo de la zamorana Charo Jaular. Y acabaremos la jornada con verbena en la Plaza a partir de las once y media de la noche. El domingo finalizarán las fiestas con la tradicional paella en el merendero de La Dehesa.

–Éstas serán sus últimas fiestas como alcalde, ¿qué valoración realiza de las dos legislaturas en las que ha estado al frente del Ayuntamiento de El Cabaco?

–La valoración siempre positiva y la experiencia a nivel personal ha sido muy bonita. Como una persona a la que le gusta servir al pueblo, considero que han sido ocho años de dedicación a mis vecinos, intentando hacer el trabajo que un Ayuntamiento requiere lo mejor que he sabido. Pero ahora llega el momento de pasar página, de dejar paso a otras personas para que renueven la vida municipal.

«Agradezco a los vecinos su apoyo y deseo lo mejor a la nueva Corporación»

–Son muchos los proyectos que se han realizado en El Cabaco en estos ocho años, pero ¿se va con alguna espinita clavada por no haber conseguido alguno de los objetivos planteados o por algo que haya quedado pendiente?

–Me hubiera gustado acabar la legislatura con el Centro de Interpretación de la Minería Romana Las Cavenes en marcha, pero no he conseguido ser yo quien inaugure esta nueva etapa del centro; aunque espero que se abra en los próximos días, ya que está todo el proyecto finalizado a falta de algunos pequeños detalles.

-El pasado mes de agosto ya anunció a sus vecinos, durante las fiestas patronales, que no se presentaría a las elecciones y en cierta forma ya se despidió del pueblo. ¿Volverá ahora a dirigirse a los vecinos aprovechando las celebraciones de La Emperrá?

-No, entonces ya aproveché y ahora vuelvo a hacerlo públicamente para dar las gracias a los vecinos por estos ocho años en los que he sido el alcalde de El Cabaco. Un tiempo en el que los habitantes de este pueblo se han portado muy bien conmigo. Y ahora no me queda más que desear lo mejor a la nueva Corporación municipal, que tomará las riendas del Ayuntamiento a partir del próximo día 15.Y espero que, al igual que lo hemos hecho nosotros hasta ahora, trabajen para conseguir lo mejor para los vecinos de El Cabaco, que creo que es el objetivo principal de todas las personas que deciden dedicar parte de su vida a la gestión municipal.