«La experiencia es difícil al principio, pero mi familia y amigos me encantan» Kasper Krogh Petersen, en uno de los cañones que se sitúan delante de la casa consistorial. / S.G. CIUDAD RODRIGO A un mes vista de regresar a su país de origen valora cómo ha sido su paso por Miróbriga para aprender español S.G. CIUDAD RODRIGO Lunes, 27 mayo 2019, 11:50

Recaló el pasado mes de septiembre en Ciudad Rodrigo de la mano de AFS Intercultura y a un mes vista de volver a su país, Dinamarca, Kasper Krogh Petersen asegura tener sentimientos encontrados. «Estoy triste por mi familia de aquí y por mis amigos pero también emocionado por ver a mi familia y a mis amigos de allí».

Decidió aprender castellano en España pero el destino no fue su elección sino que es la propia asociación que ofrece programas de inmersión cultural la que aconsejó que fuera Miróbriga el lugar en el que pasaría todo un curso. «Me encanta estar aquí, ha sido una experiencia muy buena, pero también al principio resultó difícil porque la gente no habla mucho inglés y yo no tenía ni idea de español».

Para Kasper Krogh vivir en Ciudad Rodrigo es algo parecido a hacerlo «en el campo», su ciudad de residencia, Hadsten, «es muy diferente, está llena de tráfico y tecnología, pero la gente de aquí es muy simpática».

Sus estudios de primero de Bachillerato reconoce que se le han atragantado un poco, «es un nivel muy alto y se estudia de diferente manera: aquí tienes que escuchar, escuchar y tomar apuntes y en Dinamarca es más escuchar y trabajar en grupos con el profesor pasando por las mesas de los alumnos».

Su pasión es la música, quiere ser cantante y aprovecha cada minuto libre para acudir al Centro Social Aldea, en el edificio del Centro Cultural y Recreativo El Porvenir, donde tiene la oportunidad de tocar el piano. «Me encanta la música y es lo que quiero hacer a lo largo de toda mi vida».

Lo mejor de este curso en Ciudad Rodrigo dice que ha sido «mi familia y amigos, ya tienen un lugar especial en mi vida». Incluso habla de una novia que también ha querido presentarle el destino.

Una vez de regreso a su país, «no quiero olvidar la lengua española y la música es un buen sistema para aprender, tengo muchas canciones en español y trabajo con mi tutora».

En realidad son dos las tutoras, Rebeca y Flora, con las que ha contado a lo largo de este curso y son un apoyo que AFS pone a los alumnos para que vayan manifestando semanalmente cómo está resultando la experiencia.

Después de este periodo en España, se hace entender perfectamente en español y no duda en recomendar «mucho» una experiencia de estas características. «Es difícil al principio, pero mi familia y mis amigos me encantan, quizás el instituto es el mayor problema pero es normal, no hablas bien el idioma».

Kasper destaca que ha sido él mismo el que se ha costeado los gastos que ha generado esta inmersión cultural, «estuve un año y medio trabajando en diferentes lugares como supermercados para ganar dinero y pagar el curso». Desde luego, no se arrepiente. A lo largo de estos meses, así está estipulado, no ha regresado a su casa ni siquiera en vacaciones y tan solo ha visto a su madre y hermano en una visita que le hicieron en Semana Santa.

Ha vivido los carnavales con su peña, «me gustó y me sorprendió, todo el mundo estaba como loco».

Su percepción es que la manera de divertiste de los jóvenes de Ciudad Rodrigo no es tan diferente de la de los de Dinamarca, «la gente en general si que es más abierta en España con los extranjeros, por eso me encanta, he tenido mucha suerte».

La comida le ha resultado «fantástica» y la ciudad con toda su historia «un poco vieja pero me encanta, puedo ir caminando a todos los sitios y tengo una bicicleta para ir con mis amigos». Piensa volver «un rato», dicho de otro modo, en vacaciones o cuando la vida se lo vuelva a permitir pero, sin duda, será un gran embajador de Ciudad Rodrigo allá donde vaya.