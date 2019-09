Expectación por la Loa en Sotoserrano tras unos años sin celebrarse

La celebración de la Loa a San Ramón Nonato ayer en Sotoserrano atrajo a numeroso público a la una de la tarde hasta la Plaza Mayor, tanto vecinos del propio pueblo como de localidades vecinas, entre ellos, el diputado socialista Antonio Luengo.

Tras varios años sin celebrarse, muchos fueron los que quisieron acudir a esta representación, que llegaba con una sorpresa y es que uno de los papeles principales, el del gracioso, fue interpretado por el párroco, Alfredo Fernández Giménez, y si alguien no le reconoció, ya se encargó él de señalarlo durante la representación, al señalar que si no le habían reconocido es que no iban a misa de domingo.

Durante el acto, también hizo alguna alusión más a su condición de sacerdote, ya que al hablar de los niños recién nacidos recordó que pueden valer para monaguillos.

Con su interpretación, el cura arrancó los aplausos del público en más de una ocasión, como también el resto de los actores, y como no, Fernando Hernández Rodríguez, quien hiciera de diablo y quien antes de iniciarse la representación señaló que ésta iba «dedicada a una persona que durante años representó al gracioso» y que había fallecido recientemente. «Con todo el cariño se la dedicamos a Valeriano», concluyó.

Tras la representación de la Loa, baile al son de la charanga local El Bombazo, y por la tarde festejo taurino en una plaza portátil con los jóvenes de la Escuela de Tauromaquia, Pablo Jaramillo y Valentín Hoyos, como protagonistas.