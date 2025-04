Expectación y hasta emoción en la previa de la vacunación masiva

manuel LAYA / WORD SALAMANCA Jueves, 8 de abril 2021, 11:40 Comenta Compartir

A la espera de que hoy comience la vacunación masiva, el pabellón Multiusos acogió ayer la prueba piloto con alrededor de 700 mutualista, que probaron todo el protocolo previsto para los próximos días en los que se recibirán a cerca de 4.000 personas a diario.

Expectación, emoción y muchos nervios antes de entrar y muchos curiosos que acudían a informarse aunque realmente no les tocaba vacunarse ayer.

Félix Botón Rubio, de 79 años, acude de los primeros a vacunarse, «me han avisado por teléfono y me toca a las 11:15 pero me vengo un poco antes. No me han dicho cómo va a ser, pero lo veo todo muy bien organizado. Yo ya tenía ganas de vacunarme, porque ya me vacuno todos los años de la gripe y ahora también y estoy deseando hacerlo», señaló.

Felipe se acercó por las inmediaciones del Multiusos para ver cómo estaba todo organizado, aunque se mostraba enfadado porque a él nadie le comunicó que tenía que vacunarse y tuvo que solicitar él mismo la vacuna, «yo cumplí 88 años en enero y a mí no me han llamado, tuve que ir al ambulatorio de Capuchinos para que me dieran cita porque no la tenía y conseguí que me dieran para el viernes. Hay gente que con menos de 80 años ya les han llamado y yo que paso de ellos ni me llamaban».

Carmen acompaña a su marido a vacunarse, ella aún no entra en el rango de edad de vacunación de estas primeras tandas, pero se ha encargado de informarse para acudir a la vacunación, «nos han llamado por teléfono un vecino que es médico y nos explicó bien las horas de la primera y la segunda vacuna. Aquí estamos y yo confío en que todo vaya bien para todos».

Lucía Hernández García, de 80 años, aseguraba que «yo ya había visto los mensajes que me habían enviado al móvil pero luego me llamaron por teléfono que tenía que venir hoy a las 12:15. A mi marido le han dado para las 14:00 horas pero espero que lo vacunen ya porque es dependiente y me toca volver con el dos veces con él que lo lleva mal»

Ytras la recibir la vacuna, a la salida, las impresiones también muy positivas.

José, de 80 años, acudió a vacunarse acompañado de su hija, «todo muy bien y muy rápido, no le ha causado dolor ni ha tenido mareos. Hemos empezado muy puntales, a las 11 ya estábamos entrando y estaba todo muy bien organizado»

José Alburquerque, 79 años, «me llamaron hace dos días por teléfono para que viniera. Ha sido todo estupendo, nos han llevado muy bien por todo el recorrido. Nos han vacunado y nos hemos quedado 10 minutos esperando y ya nos han enviado un mensaje que la segunda dosis nos la dan el 5 de mayo a la misma hora y mismo lugar».

Ayuntamiento

Hubo quejas por los problemas a la hora de comunicar las citas, algo que denunció ya el martes el PSOE. Yel Ayuntamiento, con intención de facilitar al mayor número de mayores posible, ha contactó con más de 3.000 mayores, de entre 80 y 89 años, para contribuir a la difusión de la información relativa al calendario de vacunación masiva frente al coronavirus.

A través de sus servicios de comida a domicilio, ayuda a domicilio y teleasistencia, se está poniendo en contacto telefónico con los usuarios que deben acudir mañana y el viernes a recibir su dosis en los horarios establecidos por Sanidad.

En este sentido, está realizando contactos, telefónicos y presenciales, para informar a los usuarios de esos tramos de edad de los horarios a los que deben acudir al pabellón Multiusos 'Sánchez Paraíso' o, en su defecto, a los familiares de aquellas personas que por su situación de dependencia necesitan de especial asistencia. También ha colocado la cartelería en todos los autobuses urbanos, así como en las dependencias municipales.