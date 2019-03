ATLETISMO - Campeonato de Europa de pista cubierta Exhibición de Álvaro de Arriba para meterse en la final de 800 metros del Europeo Álvaro de Arriba. El salmantino se impone en las semifinales con una gran facilidad liderando la prueba desde la tercera vuelta JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 2 marzo 2019, 19:52

El salmantino Álvaro de Arriba se acaba de clasificar para disputar este domingo la gran final del Campeonato de Europa de pista cubierta que se está celebrando en Glasgow. El charro se ha impuesto con una pasmosa facilidad en las semifinales dominando la prueba a partir de la segunda vuelta cuando se colocó primero, puesto que ya no soltó hasta el final con mucho poderío.

Junto a Álvaro, con 1.50.12, se han clasificado también el danés Andreas Bube con 1.50.18 y el bosnio Amel Tuka con 1.50.41.

En la otra semifinal se han clasificado el también español Mariano García (1.48.84), seguido del británico Webb (1.48.85) y el sueco Kramer (1.49.06).

La gran final se disputa este domingo a partir de las 19:57 y se podrá seguir en directo por Teledeporte. El salmantino ya logró el bronce en 2017 en el Europeo disputado en Belgrado.

Álvaro de Arriba señaló tras ganar en TVE que «hoy había que ocuparse de grandes rivales como Tuka o Bubbe. He cogido el timón porque vengo bien de forma. Solo se pasaba por puestos y sabía que en el 400 había que estar atento, me puse delante y sabía que si me pongo ahí es complicado pasarme. Mañana pero con respecto a los rivales, estoy en gran estado de forma, y como dice mi entenador, estoy para lo que quiera».