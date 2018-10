BALONCESTO - Liga DIA Examen para la defensa de Avenida en el derbi Erika de Souza defiende a Nogaye Lo en pretemporada. / MARIA SERNA El equipo salmantino, que el jueves encajó su primera derrota en Euroliga tras estar muy mal atrás, recibe a un Zamarat que llega de ganar su primer duelo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 28 octubre 2018, 10:12

El Perfumerías Avenida de Salamanca regresa hoy a la Liga Femenina a partir de las 12 de la mañana para medirse en la cuarta jornada al Quesos El Pastor de Zamora en el pabellón de Würzburg. El equipo charro, que arrancó la jornada colíder con tres victorias en otros tantos encuentros, vuelve a casa para lamerse las heridas del debut de la Euroliga femenina de este pasado jueves cuando cayó en la cancha del Hatay por 88-80.

Las de Lino López ofrecieron un pobre bagaje defensivo encajando nada menos que 51 puntos en tierras turcas, un registro que hizo imposible que ni siquiera con la mejor ofensiva en la segunda, Avenida pudiera luchar por el triunfo. Así, las salmantinas tendrán que ponerse serias atrás, no porque lo necesiten hoy ante un rival llamado a pelear por evitar el descenso, sin porque el próximo miércoles visita Würzburg en la segunda jornada de la Euroliga el Fenerbahce turco, uno de los cocos del grupo Bde la máxima competición continental.

El Quesos El Pastor, dirigido esta temporada por el ex de Bembibre Fran García, arrancó la Liga con dos derrotas ante Araski en el Open Day por 64-69 y frente al ascendido Ensino deLugo en la segunda (73-71) y sumó su primer triunfo el pasado fin de semana superando al Baxi Ferrol en Zamora por 74-61.

El proyecto zamorano ha variado mucho con respecto al curso pasado y así con Fran llegó desde Bembibre la base Aleksandra Stanacev, a la que acompaña en la dirección la 'casi' salmantina Laura Marcos; por fuera su peligro lo llevan Carlie Wagner y la experfumera Laura Quevedo tras su paso por Cáceres, mientras que dentro acumulan el peso Chelsea Nelson, Nogaye y Tamara Seda.

Ambos ya se enfrentaron esta pasada pretemporada con una victoria para cada uno: Zamora ganó en en Würzburg 66-74 en el Trofeo de Ferias ante un equipo de Lino López con solo cuatro profesionales (Givens, Eldebrink, Erika y Asurmendi), pero ya en la copa Castilla y León ganaron las charras por 74-57. El equipo charro no ha tenido tiempo de preparar el partido ante Zamora como reconoce el técnico Lino López. «No vamos a tener sesión preparatoria porque tras el viaje a Hatay lo más importante es el descanso de las jugadoras, que lleguen en las mejores condiciones físicas posibles. Ya jugamos en pretemporada contra Zamarat y eso supone que las jugadoras las conocen y nos ayudará algo para el partido. Eso sí no tendrá nada que ver con ninguno de los de pretemporada. Para empezar, en el primero jugamos sólo con cuatro jugadoras profesionales, y el segundo, aunque fue la Copa Castilla y León, no deja de ser un torneo de pretemporada. Ahora es totalmente diferente, la exigencia física y del rival es totalmente diferente».