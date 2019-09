BALONCESTO - LIGA DIA Evelyn Akhator: «Fichar por el CB Avenida es un paso adelante en mi carrera» Akhator posa con la camiseta de Avenida. / Manuel Laya La pívot nigeriana señala en su presentación que «jamás podía imaginar que en mi tercer año como presional estaría en Salamanca» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:03

El CB Avenida ha presentado esta mañana a uno de sus grandes fichajes para la temporada 2019-2020, la pívot nigeriana Evelyn Akhator, que tuvo que dilatar unos días más de lo esperado su llegada a Salamacn por problemas de visado pero que estará a disposición de Miguel Ángel Ortega para la final de la Supercopa de España de este domingo en Girona.

El presidente Jorge Recio señaló en la presentación de la jugadora nigeriana que «fue de los primeros fichajes que hicimos al cabar la temporada, la llevamos siguiendo desde hace tiempo y seguro que nos va a dar mucho en el juego interior, es intensa, potente y rápida. Tenemos un número 3 del draft de la WNBA en Avenida y eso no es ususal por aquí. No podemos olvidar el Mundial de España que hizo donde fue la mejor jugadora de Nigeria y no ha defraudado tampoco en el reciente Afrobasket en el que ha estado elegida en el quinteto ideal. Seguro que nos va a hacer disfrutar y correr».

Por su parte, la jugadora quiso hacer el esfuerzo en sus primeras palabras en español, un idioma que confesó quiere aprender durante su estancia en Salamanca, y dijo que «estoy muy feliz de estar aquí» para después ya en inglés señaló que «siento el retraso pero ha sido un problema de visado mi retraso, por fin estoy aquí y quiero jugar ya. Los primeros días aquí están siendo muy buenos, el grupo me ha recibido muy bien, es un sentimiento genial estar aquí. Ya vi al equipo la temporada pasada cuando jugaba en Turquía».

Akhator ya tenía datos de Avenida antes de llegar a Salamacna porque «mis compañeras de la selección de Nigeria, especialmente Elonu, me han dicho que la ciudad es preciosa aunque no sabía que hacía tanto frío aquí. Me dicen que aquí gusta mucho la gente de Nigeria y eso me alegra. Cuando se anunció mi fichaje sentí muy rápido el calor de los fans por los muchos mensajes en redes sociales. Sé que es una ciudad de baloncesto».

La nueva jugadora azulona también conversó sobnre sus compañeras de la que dijo que «me parece una plantilla genial. Conocía a Loyd, Hayes o Erika de Souza y también a Vitola de haberme enfretando a ella. Me dicen que es como una hermandad, que es elo que nos pide el entrenador, ser una familia. Tengo muchas ganas de empezar y pegarle una patada en el culo a Girona», expresó entre risas de cara a la final de la Supercopa.

Akahtor se definió como jugadora con una energía siempre «postiiva. Además de eso quiero que el juego me influya a mí y hacer lo que el entrenador me pida».

De lo que no tiene dudas la pívot nigeriana es de que fichar por Avenida es un «salto en mi carrera. La Liga española es muy buena. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un paso adelante para mí estar aquí. Jamaás podía imaginar que en mi tercer año como profesional podría estar en Salamanca».

Akhator considera que su carácter puede ayudar al equipo. «No soy una líder, pero la alegría sale de mí, me sale de forma natural. Sí que hago equipo. Eso lo dejo para las españolas como Silvia, Gil o Andrea, que serán importantes en la construcción del equipo. Elonu yame ha dicho que echa de menos uan jugadora como Laura y solo lleva unos días sin ella».

Por su parte, el entrenador Miguel Ángel Ortega significó que «cuando se planteó su fichaje la temporada pasada, todos vimos a la jugadora y evidentemente en este equipo encaja perfectamente. En intensidad, energía, todo eso Evelyn lo aporta y tiene además un carácter dicharachero que siempre ayuda. A mí me alegra que tenga ese carácter y eso nos ayuda a trabajar juntos. Salta defiende, tiene energía, es dura y agresiva. Ese aspecto de ser buena persona y alegre, que viene a trabajar contenta, pues como en cualqueir profesión, siempre ayuda».