Provincia «Un euro de la entrada de París de Noia se destinará a la Asociación contra el Cáncer» Concepción Miguélez en el balcón de la Casa Consistorial de Alba de Tormes. / M. J. G. Concepción Miguélez - Alcaldesa de Alba de Tormes Las fiestas incluyen todo tipo de actividades, siendo uno de los actos más emotivo la salida y entrada de Santa Teresa en clausura MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ ALAB DE TORMES Domingo, 13 octubre 2019, 13:07

Tras la celebración de la Transverberación de Santa Teresa, en el mes de agosto, Alba de Tormes vive desde ayer sus fiestas grandes, conocidas como fiestas de Santa Teresa con octava, porque se prolongan ocho días tras la festividad del 15 de octubre, como se viene haciendo desde 1614. La alcaldesa, Concepción Miguélez, se refiere a estas fiestas y también a la gestión municipal.

–¿Han incorporado alguna novedad a esta edición de las fiestas?

–La principal es que se habían terminado los ciclos de lectura continuada y volvemos a tener esa lectura continuada de las obras de Santa Teresa y en este caso toca 'El libro de la vida', en el que el viernes a las diez invitamos a personalidades a primera hora y después a los colegios, que ya han confirmado su asistencia, y en la que hay una participación masiva de vecinos. Otra de las novedades, junto a la Concejalía de Turismo, es que se ha puesto entrada libre a los museos municipales (el castillo y el museo de alfarería) el viernes 18 y los días 16 y 17 (dedicados a la mujer y a los mayores, respectivamente) por la mañana, desde las diez hasta las doce. El día 16, al museo de alfarería y las Madres Isabeles; y el día 17, al de alfarería y al centro San Juanista.

-¿El resto de actividades siguen la línea de años anteriores?

-Sí, Alba tiene nueve días de fiesta entorno a la figura de Santa Teresa, que empiezan con la salida de la imagen de clausura el día 14 y cuenta con actos tanto religiosos como festivos, musicales, taurinos y culturales (exposición de fotografía, teatro, música tradicional, orquestas, encierros...).

-¿Cuál es el acto más significativo?

-Para nosotros como albenses el más significativo y emotivo es la salida de clausura de Santa Teresa y más la entrada, porque todos recordamos a las personas que no nos están acompañando en este día porque o bien están fuera de Alba o ya han fallecido. Es algo muy emotivo, a la vez que es una tradición y como tal tenemos que mantenerla. De cara a la Alcaldía también es muy emotivo porque el bastón de mando del Ayuntamiento pasa a depositarse a manos de Santa Teresa, algo que se hace desde 1963, cuando se nombró a la santa alcaldesa de honor y nuestros antepasados le hicieron un bastón especial para ella, que está en el museo de la celda de Santa Teresa.

-¿Hay algún otro acto que sea también una seña de identidad de estas fiestas y no pueda faltar?

-Los festejos taurinos, sobre todo. Las fiestas de Alba llevan desde 1614 desarrollándose con la misma temática: actos religiosos en torno a Santa Teresa, actos lúdicos (teatro, musical, danzas, veladas) y taurinos, porque Alba es también tierra de toros y Santa Teresa ya describía en alguno de sus escritos cómo pasó miedo en su caminar por delante de alguna dehesa. Por ello, los actos taurinos son también una tradición y en este caso toca novillada, encierros y recortes. Por otro lado, hay un acto que lleva 28 años, que son los play-back de adultos; cuando hagamos 30 años intentaremos recuperar a alguna de las personas que participaron en las primeras ediciones.

-¿Una persona que aún no conozca Alba de Tormes, por qué debería visitarla en estos días?

-Por visitar el sepulcro de la santa, la iglesia de la Anunciación que en estos días acoge la imagen de nuestra patrona, que siempre está en clausura; y por pasar unas fiestas agradables en compañía de los albenses, disfrutar de todos los actos y de la gastronomía y hospitalidad de nuestros hosteleros y vecinos.

-¿Con qué presupuesto cuentan para estas celebraciones?

-Tenemos este año un presupuesto de 160.000 euros para las fiestas de la Transverberación y para éstas de octubre. Tenemos que ajustar mucho los gastos y el presupuesto de las fiestas de agosto fue de 40.000 euros y en éstas esperamos no pasar de 85.000 euros o como mucho 90.000 euros.

-¿Qué es lo más costoso de toda la programación?

-En esta ocasión, la orquesta París de Noia, que son unos 20.000 euros, pero vamos a tener una entrada, que creemos que es moderada, son 5 euros en taquilla y 4 en venta anticipada, con lo que queremos compensar los gastos de una orquesta de calidad pero sin llegar a esta categoría y a la vez contribuir con un euro de cada entrada a la Asociación Española contra el Cáncer.

-¿Hay algún otro acto que cuente también con entrada?

-En los recortes hay una entrada de 10 euros y 15 en taquilla, que los hace una empresa externa y participamos en algunos de los gastos; y la novillada, que son 5 euros. Y los vecinos también pagan las comidas del Día de la Mujer, de los Mayores y de los Jóvenes, pues abonan tres euros al sacar el tiquet; por supuesto no es el pago de la comida pero con ello se aseguran los gastos y que la gente no diga que va y no lo haga y haya que tirar la comida.

-En otro orden de cosas y ahora que llevan cuatro meses en el Ayuntamiento, ¿qué valoración realizaría de este tiempo, en el que están gobernando junto a Ciudadanos?

-La valoración más pesimista es que tenemos una deuda con proveedores bastante elevada y que hay que ir ajustando los gastos y estudiarlos con distintos presupuestos; es algo que aunque no lo exige la ley de contratos ya estamos haciendo. Además, habrá que buscar financiación externa tanto para inversiones como alguna operación de tesorería a corto plazo para poder pagar a los proveedores y que nos sigan suministrando y con confianza en el Ayuntamiento, que por otra parte agradezco porque siguen haciéndolo.

En el día a día seguimos prestando los servicios a todos los ciudadanos: la Escuela Municipal de Música ya ha empezado con 200 alumnos, la Deportiva con 250, la Escuela Infantil con 60 plazas ocupadas de las 70 que tiene y hemos tenido que desdoblar un aula... Ha empezado también el Centro Reina Sofía para discapacitados; tenemos un taller de empleo de Garantía Juvenil con el que se va a restaurar una casa de los maestros para usos municipales; está en marcha otro taller de empleo para jardinería. Están saliendo adelante todas las licencias... Y en cuanto al tema económico hemos aprobado una instrucción de gasto y una bolsa de empleo, que era uno de nuestros primeros compromisos y la hemos aprobado con tres mesas de negociación con el acuerdo unánime de los sindicatos y los grupos políticos para las bases; y también se ha aprobado una bajada de las ordenanzas de los museos para favorecer el turismo familiar.

En Medio Ambiente se está trabajando en hacer un Plan Ambiental y entre medias se está llevando el punto limpio, la depuradora para bajar los puntos de contaminación, se ha hecho una desratización masiva en el municipio; se han valorado topográficamente dónde están los pozos de los huertos familiares y se ha solicitado a Confederación Hidrográfica la legalización de los mismos... En Bienestar Social se va a aprobar en breve el Plan de Drogodependencia y el Plan de Igualdad.

Se está trabajando en todos los sectores y todo con un gobierno sin tener mayoría, con un gobierno de consenso Ciudadanos-Partido Popular, con un acuerdo del que estamos orgullosos ambos partidos porque se están consensuando todos los temas, aunque no estemos dentro de ese área se consensuan las decisiones y tenemos reuniones semanales como si fuésemos un único equipo que, en realidad, lo somos.