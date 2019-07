FÚTBOL - Segunda B Etxeberria: «Los renovables de Unionistas CF cada día están más lejos» Brais y Gorka, durante la presentación del portero. / Maria Serna El director deportivo del club charro explia cómo fue la negociación con Brais y el adiós de Molina JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 julio 2019, 20:30

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, también aprovechó la comparencia para presentar a Brais para tocar otros temas de la actualidad del club a petición de los periodistas. Así, dijo sobre el adiós de Molina al club aclaró que «no hubo un momento en el que Molina dijera que no rotundo a seguir, pero tenía unas pretensiones deportivas que llevan lo económico de forma paralela, de querer crecer y me parece bien. Nunca cerramos la puerta a una renovación pero estábamos lejos de sus aspiraciones, primero deportivas y además económicas . Nos empezamos a mover y él lo sabía. Tocamos a muchos pero de sondeo, pero eso no quiere decir ni que les hagamos oferta. El míster tiene la última palabra. Nosotros primero ofertamos a Brais y como él se cogió unas merecidas vacaciones y como él lo sabe, estuvimos tanteando a otros, pero en cuanto nos contestó que sí, lo cerramos».

En cuanto a sobre si todavía hay opciones de que jugadores como Portilla, Llano o Albisua renueven con el equipo, el dirigente expresó que «no ha cambiado nada en el tema de las renovaciones salvo el reloj. Yo creo que cada día están más lejos porque no vienen a nuestros números y ya me gustaría a mí poder cambiarlos, pero no puedo. Cada día están más lejos, pero si esta tarde me llama uno y me dice que acepta y lo firmo».

El director de fútbol expresó sobre las prioridades en el mercado ahora para Unionistas que «estamos a expensas del mercado. Ahora un central y un mediocentro podrían ser importantes para empezar la pretemporada pero también nos quedan el portero sub-23, el lateral derecho... tenemos tocado de todo pero el mercado nos dirá que me llame uno u otro». Además, añadió sobre los todavía 'renovables' que «ojalá me llamen y renueven. Pero creo que no. El míster quiere y yo los quiero, pero está muy difícil. Ellos quieren más y nosotros no podemos. Espero cerrar otras cosas cuando los ofertados contesten. No es que las renovaciones estén estancadas, es que tiene poco margen salvo que alguno decida aceptar antes de que firmemos a otros», significó.

Y, por último, sobre las jugadores con los que le gustaría iniciar la pretemporada el día 15 -el 16 los entrenamientos-, Etxeberria afirmó que «prefiero fichar bien que rápido, 16-18 jugadores sería maravilloso para empezar la pretemporada pero el mercado marcará».