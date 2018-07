FÚTBOL - Segunda B Etxeberria: «Ya he empezado a hablar con algunos entrenadores para el banquillo de Unionistas» Gorka Etxeberria, durante un instante del entrenamiento de Unionistas. / MANUEL LAYA El director de fútbol de Unionistas reconoce que «a mi lista inicial de posibles técnicos se incorporarán otros dos o tres porque pueden entrar en el perfil» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 julio 2018, 21:37

El director de Fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, señaló antes de comenzar el primer entrenamiento del equipo que «delego en el cuerpo técnico la sesión. Estoy con ellos, estamos preparando juntos pero con Garci dirigiendo, que va a ser el segundo entrenador del técnico que venga. Son muy buenos. Y así yo también estoy muy liberado para buscar al nuevo míster cuanto antes».

Tras estos días duros, «por mí lo mejor es que empezara ya el campeonato porque así nos olvidamos de todo o nos volvemos locos del todo. Nunca es buen momento pero todavía no es tan malo porque no había empezado la pretemporada».

Los jugadores «han transmitido mucha normalidad desde el inicio, se han saludado, con bromas, absoluta normalidad como no puede ser de otra forma porque son profesionales».

Sobre la llegada del nuevo entrenador dijo que «he trabajado mucho hoy, el casting está mejor pero no me quiero presionar en exceso porque sería un error. Yo barajaba unos nombres, tres o cuatro, pero desde que sale la noticia, ahora manejo una lista de más de 20 entrenadores. Pero a mi lista inicial se incorporarán otros dos o tres porque pueden entrar en el perfil, con algunos ya he empezado a hablar. Me gustaría que a finales de esta semana o principios de la siguiente pudiera estar el nuevo entrenador pero no lo puedo prometer». Gorka reconoce que no le sorprenden los nuevos nombres ofrecidos porque «me han llamado desde toda España. Me lo esperaba. Agentes, emails, entrenadores, yo he llamado también. Es una lista en bruto. Yo haré un gran corte, me quedo con un grupo de mi gusto y la directiva tendrá su opinión porque al final el entrenadores es la imagen del club. La experiencia en la categoría es un dato, no es el más importante, pero suma. Tengo dos iguales entre comillas y uno tiene más horas de vuelo, puede ser que nos decantemos por eso. Pero la ilusión y la preparación como entrenador son muy importantes. El grupo de más jóvenes tienen menos experiencia pero más preparación y los más veteranos, algunos están muybien preparados y otros se han quedado un poco para lo que pretendemos».

Etxeberria volvió a pisar el campo de entrenamientos que ya había utilizado con la UDS y reconoce que «es lo mejor en estos 15 días. Ha sido especial. Solía ser por las mañanas y con una banda congelada. Me ha hecho un tilín especial, como cuando visité el estadio por primera vez tras lo que pasó. Pero tengo que cerrar este capítulo porque estamos en otra película».