FÚTBOL - Segunda B Etxeberria da por cerrada la plantilla sénior de Unionistas y deja abiertas las dos plazas sub-23 Gorka Etxeberria, a la derecha, durante la presentación de Javi Ribelles. / MANUEL LAYA El director de fútbol del club salmantino explica que «seguimos atentos al mercado y podría haber alguna cosa más sub-23 pero estamos contentos así» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 14 agosto 2018, 14:38

Gorka Exteberria, director de fútbol de Unionistas, significó en la rueda de prensa de prensetación de Javi Ribelles, último fichaje por ahora del equipo salmantino para el debut en Segunda B que «en principio la plantilla está cerrada, pero esto es fútbol y nuestra obligación es estar preparados para cualquier contingencia o cualquier oportunidad. En ambos casos estaríamos lo más rápidos posibles. Queríamos 20 jugadores y tenemos 20, queríamos a Javi para cerrar el equipo y en principio ya está hecho. Es verdad que seguimos al tanto del mercado y podría haber alguna cosa más, no voy a mentir, pero tendría que ser algo muy determinado y una oportunidad. Porque nuestros cálculos, y también los económicos, llegaban hasta aquí».

«Nos quedan dos fichas libres sub-23, sénior ninguna. La idea es dejarlas libres a la espera de alguna oportunidad buena que pueda aparecer, pero si no lo hacemos, nos quedamos muy contentos. Ya tenemos las 16 fichas mayores y tenemos 4 sub-23, con dos fcihas libres. No traeremos un sub-23 de relleno. O viene algún chico que realmente compita la posición, siendo sub-23 y muy barato, y no es fácil, o nos quedamos como estamos», añadió el dirigente vasco.

Sobre el contratiempo de la lesión de Admonio, Etxeberria apuntó que «serán unas dos semanas, le pueda costar, pero es fútbol, son dos semans, estamos preparados para jugar sin él, no es un problema».