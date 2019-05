FÚTBOL - Segunda B Unionistas CF anuncia el fichaje de Diego González y la renovación de Guille Andrés Diego, nuevo jugador de Unionistas. El director de fútbol señala que el centrocampista el Santa Marta, ficha por los tres próximos años y que Guille extiende su contrato por una campaña más JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 20 mayo 2019, 13:49

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, ha hecho esta mañana balance de la temporada del equipo salmantino, que ayer cerró su primera temporada en Segunda B clasificándose para la Copa del Rey 2019/2020 tras golear al Rápido de Bouzas (3-o).

Lo más importante es que el vasco ya ha empezado a comunicar dos movimientos para la próxima temporada: el primero, el fichaje de Diego González, centrocampista del Santa Marta que se compromete por tres temporadas con los de la capital y además la renovación del delantero Guille Andrés.

«De cara al año que viene tengo claro que el club necesita crecer por dentro, a lo ancho. Será un año de consolidacicón pero reforzando las estructuras. El reto, más que quedar un puesto más arriba o más abajo, será reforzar la secretaría técnica y el staff técnico, también de la mano de médicos deportivos. Ya está prevista una vuelta de tuerca para crecer en la secretaría técnica para anticiparnos con futbolistas jóvenes y buenos», expresó Gorka.

«En cuanto a la plantilla, sabéis que a día de ayer han teminado su contrato Jorge Hernández, Cendrós, Juanmi, Blas, Molina, Admonio, Adrián Llano, Albisua, Javi Navas y los cedidos Quintana y Dieguito Hernández. No descartamos en absoluto que cualquier pudiera firma un nuevo contrato, ya he empezado las charlas individuales. Son baja momentanea», añadió el director de fútbol, que acalaró que «son duda porque estama en ello Llius Andreu, tenemos una opción de renovación y quiero destacar su comportamiento. Si quiere hacer efectivo ese año o si quiere salir a jugar, se lo hemos dicho y él en una semana nos contestará. Tenemos una opción de renovación con Portilla y Garrido y esta semana hablaremos con los dos y sabremos si siguen. Continuan porque tienen contrato Piojo, Ayozle, Gallego, Góngora, Ribelles y Carlos de la Nava».

Y además Etxeberria avanzó que «hay dos incorporaciones, Guille Andrés que ha renovado su contrato. Nos satisface porque no ha dado todo lo que puede dar y estamos convencidos que va a dar. Y la segunda y primer fichaje y es un chico de Salamanca, Diego González, de 20 años, del Santa Marta y lo firmaos para tres años».

Sobre Diego dijo el director de fútbol que «lo hemos visto mucho, ha ido el míster. Nos gustan muchas cosas de Diego. Es un jugador 'dador', que juega fácil y que ve fácil el juego. Nos gustan para el eje jugadores que den y que no retengan. Es un perfil unionista porque pelea y trabaja. En ratos malos sigue peleando y luchando. Tiene ese ADN. Le hemos firmado tres años porque es una apuesta a medio plazo».

Gorka Etxeberria, durante su rueda de prensa. / Manuel Laya

El caso de Carlos de la Nava también lo analizó Gorka, con contrato y con una cláusula de rescisión baja. «Una cosa es la mejora de un contrato y otra la extensión. Tiene contrato el año que viene. Se lo ha ganado la mejora y queremos mejorarlo y otra cosa es extender que podríamos hacerlo hatas el año que viene el 30 de junio porque tiene contrato. Me anticipo es como Piojo, son futbolistas que por rendimiento y ser la casa merecen uan pequeña mejora. No temo que se lo lleven, no es la palabra. Tiene una cláusula de rescisión y son parte de los contratos. Estamos preparados, este año mucho mejor por si cualquiera se marcha. No queremos que se vaya».

Dos de los que apuntan a irse tras su palabras el domingo son Carlos Molina y Javi Navas. «Hay dos motivos por los que un futbolista puede marcharse. Por querer cobrar más y por dar un paso adelante en su carrera y ambas son lícitas. Este club tiene que aprender a dejar marchar y estar orgulloso a la revaloraización de jugadores. No podemos cubrir esas expectativas económicas y deportivas. Llegamos donde llegamos y nos encantaría que se quedaran. No tenemos ni cuerda para estirar».

El director de fútbol expresó su deseo público de que «me gustaría que nos regalásemos hacer la pretemporada con la mayoría del equipo. Por el club que somos debemos esperar al final a rebajas de últimos días del mercado».

El último reto que dejó caer el empleado de Unionistas es que «salmantinizar la próxima plantilla un poco más. «Sí, pero sin forzar. En el tema de cantera a veces se cae en demagogia con eso y se hace un flaco favor si se baja el listón para la cantera. Seguimos a cualquier salmantino que esté jugando. Pero tienen que dar el nivel y ser baratos».