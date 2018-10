La estrella de Loquillo vuelve a 'Brillar y brillar' en Salamanca Loquillo, durante su actuación en Salamanca. / MARÍA SERNA El concierto de su gira '40 años de Rock and Roll Actitud' llena el Multiusos Sánchez Paraíso de entregados seguidores salmantinos del cantante barcelonés I. L. S. / WORD Salamanca Domingo, 28 octubre 2018, 02:44

La noche de este sábado no hizo falta mirar al cielo para volver a ver 'Brillar y brillar' la estrella de Loquillo. Primero, porque el cielo de Salamanca estaba demasiado encapotado para ver nada; y segundo, porque donde más brilla la estrella del cantante barcelonés es sobre un escenario, arropado por su magnífico grupo de músicos y ante cientos (varios miles en este caso) de entregados seguidores, como sucedió en el pabellón Sánchez Paraíso de la capital salmantina.

«Más chulo que un ocho», como siempre, de negro, y con esa expresión entre desafiante y cómplice que le caracteriza, Loquillo presentó la gira '40 años de Rock and Roll Actitud', un tour que comenzó en Sevilla y que le llevará por ciudades como Granada, Murcia, Valencia, Bilbao, A Coruña, Zaragoza y Barcelona. Casi tres horas de un concierto, al que precedió la actuación de la cantante Nat Simons, que fue subiendo el tono canción tras canción, para acabar en la ladera del Tibidado en un 'Cadillac Solitario' que apunto estuvo de arrancar alguna que otra lágrima entre el variopinto público -con una media de edad imaginable- que llenó el recinto deportivo.

Pero no era nostalgia lo que se respiraba en el Multiusos, porque, aunque 40 años de rock and roll dan para mucho, no se puede sentir nostalgia de algo, o alguien, que no se ha ido nunca, como es el caso de Loquillo. Más bien fue emoción y sentimiento lo que el envolvió el ambiente en el pabellón salmantino.

Todo el mundo esperaba que llegase a sus clásicos, pero también disfrutó de una primera hora de concierto con temas menos 'populares' que pusieron de manifiesto que el cantante mantiene a muchos incondicionales que siguen cada uno de sus trabajos.

Y en ese momento, el rock and roll conquistó el corazón de todos, y con 'Rompeolas' nadie en el pabellón volvió a quedarse quieto.

A partir de ahí, la gente se subió a un camión para escupir a los urbanos; fue estrella del rock con su banda con 'El ritmo del garaje', y hasta las feos se sintieron fuertes y formales..., de la mano de un artista que desgranó todos su éxitos para deleite de sus fans.

Y si en el abarrotado Multiusos todo el mundo estaba a gusto, sobre el escenario la sensación no era distinta. Cantante y músicos parecían estar disfrutando de lo que hacían y de cómo crecía el ambiente. Todos contentos.

Verdadero espectáculo del que disfrutarán en próximas fechas en varias ciudades españolas, hasta que la gira finalice con un concierto especial en el Palau Sant Jordi de Barcelona.