FÚTBOL - Segunda B Eslava anuncia que no sigue en Unionistas y se irá al Chennai City Football Club de la India Roberto Eslava aplaude a la afición de Unionistas durante la recepción en el Ayuntamiento por el ascenso. / MARÍA SERNA El club de la India ya anunció en mayo un acuerdo con el central canario, que se despide así del club tras lograr el ascenso JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 27 junio 2018, 22:01

Uno de los centrales indiscutibles de Unionistas en la temporada del ascenso a Segunda B, Roberto Eslava, no continuará en el club. Así lo ha expresado el defensa canario, que en octubre al club procedente del San Fernando, en sus redes sociales.

«No soy mucho de despedidas ni esas cosas pero llegó la hora de marcharme ya hacia Las Palmas y despedirme de esta preciosa ciudad que voy a echar mucho de menos. Ha sido una decisión un poco difícil de tomar porque la verdad que el corazón me decía que me quedara pero la cabeza me decía que no podía dejar escapar esta oportunidad que me brinda la vida a mi edad. Quiero dar las gracias otra vez a toda la directiva por haber apostado por mí sin conocerme, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros que son los mejores pero principalmente a esa afición que siempre me ha demostrado cariño y respeto y de la que me he enamorado desde el momento que llegué. No me quiero olvidar de los amigos que también he conocido que son muy buenas personas. Muchísima suerte la temporada que viene y que se cumplan los objetivos que se propongan. Simplemente gracias. Unionistas, te quiero», señaló el canario.

Eslava se marcha al Chennai City Football Club, club de la I-League de la India, que a comienzo de mayo anunciaba en sus redes sociales el fichaje del central de Unionistas Roberto Eslava para la próxima temporada. La entidad también comunica la llegada de otro canario Sandro Rodriguez Felipe para el próximo ejercicio. El jugador dijo por entonces que solo era un acuerdo verbal, pero finalmente Eslava pondrá rumbo a la India la próxima temporada.