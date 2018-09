Escurial homenajea a Saturio Serradilla en el centenario de la epidemia de gripe La hija del escultor, miembros de la Corporación de Escurial, el comisario y el diputado. / M.J. GUTIÉRREZ Una exposición y una fiesta, en la que se descubrirá una estatua suya, recuerdan a este médico ejemplar M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SALAMANCA Martes, 25 septiembre 2018, 12:29

El municipio de Escurial de la Sierra ha querido rendir un homenaje a quien fuera el médico del municipio durante la epidemia de la gripe de 1918, cuando se cumple el centenario de aquella 'peste', a Saturio Serradilla Vicente, a quien han dedicado una exposición, que se abrió el pasado día 10 de agosto y que puede visitarse hasta el próximo día 4 de noviembre; y a quien dedicarán una fiesta, en principio el próximo 13 de octubre, aunque la fecha no está cerrada definitivamente. Ambas cosas fueron presentadas ayer en la Diputación de Salamanca por el diputado de Cultura, Julián Barrera; la alcaldesa de Escurial de la Sierra, Maiter Benito; y el comisario de la exposición, Joaquín Sánchez Bustos; en un acto en el que estuvieron acompañados por la mayor parte de los miembros de la Corporación municipal de Escurial y por la hija de Severiano Grande, escultor con un gran protagonismo en estos eventos.

Como explicó Julián Barrera, con ambas iniciativas se rinde homenaje a las personas que dan la vida por los pueblos, en este caso a Saturio Serradilla Vicente, cuya labor fue de gran importancia durante la gripe que asoló a la provincia de Salamanca, y en especial a los municipios de la Sierra de Francia.

Tanto la exposición como la fiesta que se celebrará son un acto de gratitud de los vecinos de Escurial de la Sierra, cuyo Ayuntamiento muestra en cuatro salas de la Casa Consistorial elementos y documentos que recuerdan la labor del médico y la gripe que afectó a la zona hace 100 años. Se trata, como apostilló Barrera, de una exposición que ha contado con el apoyo del Instituto de las Identidades (Ides) de la Diputación, que se ha completado con una serie de conferencias a cargo de Francisco Blanco, director del Ides; de la profesora Paz de Sena Espiner; y del propio comisario de la exposición, Joaquín Sánchez.

Junto a la muestra, el próximo 13 de octubre se realizará una fiesta recordando los actos que tuvieron lugar en 1923, cuando se concedió y se impuso a este médico la Gran Cruz de Beneficencia por su labor en la epidemia de la gripe; año en el que el Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto y le dedicó una calle; y el Colegio Oficial de Médicos celebró en su nombre un banquete homenaje en el hotel Comercio de Salamanca. Ahora, en esta fiesta, se descubrirá una escultura de Saturio Serradilla realizada por Severiano Grande.

La alcaldesa de Escurial de la Sierra, por su parte, quiso agradecer en su intervención la colaboración de todas las personas e instituciones implicadas en estos eventos, sin los cuales no se podrían llevar a cabo. Y agradeció a Severiano Grande, natural de Escurial, su generosidad al realizar el encargo que le ha hecho la Diputación, manifestando que le constaba que para Severiano era todo un honor realizar una obra para el pueblo que le vio nacer. También tuvo un agradecimiento muy especial para el comisario de la exposición por «su trabajo, generosidad y amistad».

Éste, Joaquín Sánchez, fue el último en tomar la palabra, quien amplió la lista de agradecimientos de la alcaldesa con nuevos nombres.

Por otro lado, recordó que hace 100 años hubo un hecho que dejó huella en toda la provincia, hubo una epidemia que ha recibido diferentes nombres como 'soldado de Nápoles' o 'trancazo', entre otros, que fue un punto de inflexión en la sanidad y ya nada fue igual.

La epidemia de 1918 fue, según afirmó, una de las mayores crisis sanitarias del siglo XX, en la que destacó la entrega y dedicación de muchos médicos a esta causa sanitaria. Hombres anónimos, que realizaron una labor callada, a riesgo muchas veces de su propia vida, a los que también se homenajea con estos actos, en los que se ha querido personalizar en la persona de Saturio Serradilla. Médicos que en la mayoría de las ocasiones no fueron condecorados ni reconocida su labor, como si ocurrió en el caso del doctor de Escurial de la Sierra, que trató siempre de mejorar las condiciones sanitarias de la población, realizando para ello una serie de medidas que en algunos casos no se comprendía y dando numerosos consejos, en unos meses (sobre todo de septiembre a diciembre) en los que era raro que hubiera familias sin que algún miembro no tuviera la gripe, y en los que las defunciones se dispararon con cifras por encima de la media nacional.

Todas estas medidas, así como los escasos medicamentos con los que se contaba, aparecen en la exposición, como también la publicidad de algunos remedios que aprovechaban la gripe para la venta de sus productos. De esta forma, y como destacó Joaquín Sánchez, la exposición es «un viaje a través de los objetos y documentos para conocer un momento crucial de la historia: la epidemia de la gripe de 1918».

Respecto a la fiesta, Joaquín Sánchez destacó que será un recuerdo de la que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1923 y con ella se quiere reconocer la labor de Saturio Serradilla Vicente, quien a partir de ese día contará con una escultura «gracias a la suscripción popular, a la Diputación y a la generosidad de Severiano Grande». Una fiesta a la que Sánchez invitó a acudir, así como a conocer la exposición.