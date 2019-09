Fñutbol - Segunda B Los errores en la defensa condenan al CD Guijuelo Un lance del partido disputado ayer. / CD GUIJUELO El equipo de Ángel Sánchez, que acabó el partido con dos jugadores menos, lo intentó hasta el final pero no pudo remontar ante uno de los equipos llamados a estar arriba en el Grupo II OPTA GUIJUELO Domingo, 1 septiembre 2019, 23:37

Una primera parte mayormente dominada por el Barakaldo supuso demasiado lastre para el Guijuelo, cuyos errores defensivos con el balón supusieron diversas ocasiones de gol que su rival no desperdició. El cuadro salmantino encajó su primera derrota como local ante un aspirante a la parte alta de la clasificación.

El equipo vasco se adelantó en el minuto 34, con un remate al primer palo de Josué en el corazón del área precedido de un pase de Algarra, que, tras recibir un balón aéreo, recortó a su defensor para hacer una asistencia de lujo. Tan solo cuatro minutos más tarde, Razvan cometería un mal pase de cabeza haciendo retroceder el cuero, al que no llegó el delantero Juan Delgado ni el meta Guillermo. El balón se lo llevó Olaizola. Juanjo tuvo una única manera de evitar el gol en su contra, y fue cometiendo un penalti que posteriormente Delgado definiría a la derecha con un disparo bajo. Estando al borde del descanso, y con un Guijuelo algo desesperado, le llegaba un balón en el centro del campo a Josué, que devolvió de primeras, pero Razvan dejó la pierna yendo con mucha velocidad y la dura patada al tobillo provocó la expulsión directa del defensor local.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo guijuelense inició la segunda mitad con una intensidad mucho mayor, pero esta no impidió que el cuadro vasco palpase el 0-3 con un remate picado de Olaizola que atajó con una estupenda palomita Guillermo. Pero dicha ocasión no impediría que el Guijuelo y su afición se viniesen arriba, recortando distancias en el minuto 55 gracias a un remate desde fuera del área de Carlos Rubén que desviaron diversos jugadores y acabó besando las mallas defendidas por Cacharrón. El conjunto local seguía intentando acercarse al área rival, pero no logró ninguna ocasión digna de crear suficiente peligro en los jugadores del Barakaldo. En el minuto 73, Pitu, bastante escorado a la izquierda, obligó a Guillermo a salir con todo y detener a bocajarro un disparo que podría haber supuesto el tercer tanto de la escuadra visitante. Unos minutos más tarde, Carlos Rubén desplazó el balón cuando sus contrincantes se disponían a poner el mismo en juego, lo que obligaba al colegiado a mostrarle la segunda cartulina amarilla, dejando de esta manera a los suyos con nueve jugadores sobre el terreno de juego. Ya en la recta final del partido, el Guijuelo buscó rescatar un punto como fuera, pero ninguno de los múltiples intentos, entre los cuales hubo un balón que Cacharrón desvió sobre la línea de gol, pudieron poner las tablas en el marcador.