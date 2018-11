FÚTBOL - Segunda B Los entrenadores de Unionistas y Salamanca CF mueven ficha para el derbi Roberto Aguirre, técnico de Unionistas, y Antonio Calderón, del Salamanca CF, se disponen a echar una partida de ajedrez de cara al derbi. / MANUE LAYA Los entrenadores analizan el duelo de este domingo en LasPistas del Helmántico, un choque en el que ninguno se siente favorito a la hora de afrontarlo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 23 noviembre 2018, 12:25

Son los dos responsables técnicos de Unionistas CFy Salamanca CF: Roberto Aguirre, asturiano de 50 años, y Antonio Calderón, gaditano de 51. Ambos se estrenan este domingo (Las Pistas, 12 horas) en el derbi de la capital salmantina y relatan así sus sensaciones en El Norte de Castilla.

«Lo estoy viviendo con normalidad. Si en todas las semanas de cualquier partido me intento abstraer un el apartado ambiental, en esta estoy haciendo lo mismo concentrado en el partido, en el día a día, en las sesiones... Vivo la semana pensando en el rival del domingo», expresa Aguirre, mientras que Calderón se mantiene en el mismo discurso: «Lo intento vivir dentro de la normalidad, sí que veo que hay bastante rivalidad entres ambos clubes, pero yo intento darle normalidad a la semana», asegura.

Aunque ninguno es salmantino y se centran en sus respectivas parcelas deportivas, empiezan a intuir lo que significa la UD Salamanca para cada contendiente. Para Aguirre «defiendo unos colores y un escudo, una idea y es por la que yo defiendo. Y es el respeto y el homenaje a la difunta Unión Deportiva Salamanca. No entro a contemplar lo de otros clubes o haciendo dónde dirigen sus ideales o la lectura desde que desapareció la Unión», mientras que el míster del Salamanca CF dice que «más o menos he llegado a tener una ligera idea de por donde va cada uno, que los dos suben tras la desaparición de la UD Salamanca».

En sus vestuarios, por ahora no hay demasiada tensión porque como reconoce Aguirre «desde mi posición de entrenador, que no soy un compañero de vestuario como otro jugador lo veo con total normalidad, no veo nada diferente. Sí que veo un reflejo de confianza, seguridad y optimismo síntoma de la dinámica positiva que llevamos»; para Calderón, «es lógico que cuando no hay tantos jugadores charros el sentimiento de derbi sea más complicado. Sé que en Unionistas pasa algo parecido con menos salmantinos pero Antonio lo tiene más difícil para transmitir él solo lo que es el derbi, pero sí que creo que los jugadores son conscientes de la corriente que hay en la ciudad entre ambas aficiones y de lo que significa el partido».

¿Favorito?

Unionistas llega al duelo con una amplia renta de puntos de ventaja con respecto a su rival. «Es una distancia de siete puntos y te permite ir con un punto de confianza pero nunca confiado. Y teniendo en cuenta que el rival partió con unas expectativas muy altas, con un gran potencial y claro que es confortable llegar al partido con esta renta», analiza el asturiano Aguirre. Para Calderón «no sé si son favoritos o no pero llegan con una racha increíble. Eso les hace tener más puntos a su favor, pero en los derbis nunca se sabe porque entran muchos factores en juego anímicos y emocionales». Tampoco se ve favorito Aguirre para el choque:«Es verdad que tenemos una dinámica muy positiva, que el equipo transmite buenas sensaciones que nos estamos ganando el respeto de la categoría y que el rival está en puestos de descenso pero quiero insistir en que el rival es un equipo con un gran potencial, de los mayores potenciales del grupo con jugadores de muchísima calidad y por ello nos quita cualquier factor de favorito en este caso a nosotros. Sus expectativas son más altas de inicio que las nuestras e intentaremos seguir en a dinámica positiva sabiendo que es un gran rival».

Las estadísticas dicen que a uno, Unionistas, le cuesta hacer goles, y al otro, el Salamanca CF, los encaja con facilidad. «Los números de los dos están ahí», relata el preparador de los locales el domingo, que añade que «ellos en ataque tienen jugadores muy diferenciales pero miramos especialmente a nuestro propio funcionamiento. Cada semana que pasa queremos ser mejores en todas las facetas para intentar mantener la línea que llevamos». Así, Calderón tiene muy claro lo que quiere para el domingo:«Yo quiero que mi portería se quede a cero, que solo lo logramos ante Las Palmas, y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Tengo entre ceja y ceja de una vez por todas que juguemos con la concentración necesaria para no cometer errores porque muchos goles de los rivales son errores nuestros», certifica.

El técnico de USCF espera «un rival reflejo de lo que es, repleto de muy buenos futbolistas, de primera categoría, con mucho potencial. Están en puestos de descenso por circunstancias y porque es también reflejo de la igualdad de la categoría y de lo difícil que es la categoría. Calderón ratifica que tras todo el lío institucional en el Salamanca CF, el equipo está más fuerte:«Creo que en parte por eso nuestra afición está apoyando tanto al equipo porque es consciente de que la plantilla se confeccionó tarde, con jugadores llegando la última semana, el lío institucional con las dimisiones de Movilla y el presidente y las lesiones de gravedad... Eso no ayuda y si encima tienes la mala suerte de no arrancar bien la Liga, pues todo cuesta. Pero esto lejos de venirnos abajo, nos hace que seamos más fuertes».

Mensajes a las aficiones

En lo que ambos coinciden a pies 'juntillas' es que piden animación y respeto a sus seguidores: «Espero que el partido transcurra con la máxima deportividad, que las aficiones de cada equipo se traten con respeto y que disfruten del partido en positivo», analiza Aguirre, mientras que Calderón solicita «que sea un partido sano con cada uno defendiendo al suyo y que los comentarios del post-partido en los bares sea solo hablar de fútbol. Espero que reine la deportividad y que se vea un buen espectáculo».