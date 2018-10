FÚTOL - Segunda B Enrique Sánchez Guijo: «Habrá una reunión ya por el campo y si es mi responsabilidad, lo arreglaremos» El concejal de deportes, a la izqueirda de Miguel Ángel Sandoval, en el palco de LasPistas del Helmántico. / MANUEL LAYA El concejal de Deportes señala sobre Las Pistas que «si lo que necesita Unionistas no está en el contrato con los jardineros, entraré yo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 30 octubre 2018, 16:57

Las quejas por el estado del campo de hierba natural de Las Pistas, donde Unionistas de Salamanca disputa sus encuentros de Liga en Segunda B, ya han llegado a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca. Los boquetes dejados por los atletas especializados en el lanzamiento de martillo los sábados por la mañana antes de los encuentros de Unionistas y el mal estado general del campo tuvieron este pasado sábado su punto álgido con la lesión de Pau Cendrós, central blanquinegro que podría tener una grave lesión de rodilla al quedársele la articulación bloqueada dos veces durante el partido en acciones en solitario. El concejal de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, habló ayer mismo con los responsables de Unionistas y de los encargados de jardinería de la instalación municipal para poner una solución al campo.

–Seguro que al concejal le han llegado las quejas por el estado del campo de Las Pistas.

–Sí. He hablado con jardineros, Unionistas y con los responsables de la instalación municipal este lunes a primera hora. El campo, por lo que me dicen, no hay mucha diferencia con respecto a cómo estaba el año pasado. La exigencia que tienen los entrenadores sobre el campo en Segunda B no es la misma que en Tercera. El año pasado se mantenía así:les pedimos a los lanzadores de atletismo que los sábados a las 11 de la mañana estaba ya prohibido lanzar, cosa que no les gustó, pero siempre les agradeceré su lealtad porque sin gustarles lo cumplieron, y los sábados a partir de las 11 de la mañana, la empresa que lleva la jardinería de ese campo de Las Pistas tapaba los agujeros. Fue así y funcionó. Siempre teniendo en cuenta que son unas pistas de atletismo.

–¿Y qué van a hacer ante esta tesitura?

–Yo ya he quedado esta mañana (por ayer) con Unionistas para que lo antes posible me digan a qué hora y qué día quieren que vaya la empresa de jardinería a reunirse con ellos. Lo organizará Gorka (Etxeberría, director de fútbol del club) para saber qué quieren y qué problemas hay con el campo. A lo mejor aquí todo el mundo está trabajando con su mejor intención y el resultado no es bueno. Lo mejor es que hablen y que les digan lo que necesitan. No solo por los lanzamientos, por si hay una calva, si el riego no está bien... lo que sea. Y ese encuentro espero que sea inmediato.

–¿Y por dónde puede ir la solución definitiva?

–Si luego la empresa me dice a mí 'es que lo que nos pide Unionistas no está en el contrato o esto cuesta más dinero', ahí ya sí entro yo con mi trabajo y si es mi responsabilidad, lo arreglaremos. Pero en resumidas cuentas, el campo está igual de bien o de mal que el año pasado. El acuerdo del año pasado funcionó con el sacrificio de los atletas para agradecérselo.

–Por cierto, ¿cuándo comenzarán las obras de Las Pistas para mejorar el estado y la capacidad de la instalación como se prometió el pasado verano tras el ascenso a Segunda B de Unionistas?

–Se firma el contrato esta misma semana. En España ha habido mucha corrupción y las medidas de transparencia son muy necesarias. Ylas apoyo. Pero esa transparencia en la contratación pública implica que desde que hicimos el primer informe de que hacía falta arreglar las gradas hasta que se firma el contrato que se va a hacer esta semana, han pasado dos meses y medio. Eso es así y no es mala gestión. Los plazos van así. Se ha tramitado y con los plazos que la legalidad y la transparencia obligan y que no estoy dispuesto a saltarme. La obra tiene un plazo de ejecución de un mes y mi compromiso público es que para Navidades estaría hecho... salvo que todos los días nieve.

–En cuatro semanas llegará el derbi entre Unionistas y el Salamanca CFen Las Pistas. ¿Llegará a tiempo la obra?

–Se está diseñando la intervención en dos partes. Una que se 'ataque' una zona y se deje totalmente terminada antes del 24-25 de noviembre, y que la otra mitad se haga del 26 en adelante hasta completarlo.

–Por último, en sus últimas declaraciones públicas sobre el campo de El Zurguén, ese en el que según el Ayuntamiento tendrá preferencia de uso Unionistas y su cantera, llegó a asegurar que no sabe a día de hoy si finalmente habrá gradas en el mismo para que pueda jugar en un futuro el primer equipo de Unionistas. ¿Cómo va ese asunto?

–Yo no tengo información sobre el campo de El Zurguén. Es un proyecto exclusivo de Fomento en el Ayuntamiento. Las infraestructuras municipales son de Fomento, si son de deportes o de mayores o guarderías infantiles, cuando ya están construidas se ponen a disposición de la concejalía correspondiente para su gestión. Deportes del Ayuntamiento no está en la redacción de ese proyecto y no puedo decir nada al respecto porque lo desconozco.

Aclara la subvención a la San Silvestre

El concejal de Deportes de Salamanca también quiso salir ayer al paso de las acusaciones de la semana pasada del PSOE salmantino, que le acusó de tener «reiteradas ausencias y las incomparecencias de su concejal, Enrique Sánchez-Guijo, en la sesiones y reuniones de los distintos órganos municipales del Consistorio salmantino», como por ejemplo la última, en la que según los socialista supuso «tener que dejar sobre la mesa, sin poder ser aprobado, el convenio con los organizadores de la San Silvestre salmantina que se celebra cada año a finales de diciembre».

Guijo aclara en este sentido que «el PSOE dice que la subvención de la San Silvestre no se ha aprobado porque yo no fui a la reunión. Yo tengo que responder a eso que no fui a la reunión porque lo de la San Silvestre no se iba a aprobar en esa reunión. Se detectó un error administrativo en la tramitación de ese expediente el día anterior, se iba a dejar sobre la mesa para arreglarlo y dentro de 15 días llevarlo ya en condiciones. Y como no había ningún tema mío en la Comisión de Deportes porque la Comisión es de Educación, Cultural, Juventud y Deportes, yo a esa comisión voy cuando hay temas de deportes. Y si no, no voy porque no soy miembro vocal de esa comisión. Yo comparezco en esa comisión cuando van temas de deportes. Y como había un error admnistrativo e iba a quedar postpuesto para la siguiente reunión, decidí no ir porque no había ningún tema de deportes en el orden del día salvo ese que no se podía tramitar. Y no era un error cualquiera, era un error sobre el importe de la subvención», expresa Sánchez Guijo.