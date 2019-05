Los enfermos salmantinos de lupus reivindican una mejor atención del sistema sanitario La Asociación Salmantina del Lupus celebró ayer una jornadas médicas sobre la enfermedad. / SERNA Esta enfermedad del sistema inmunitario afecta más a las mujeres que a los hombres, aunque en estos últimos es más agresivo ROSA M. GARCÍA / WORD Domingo, 12 mayo 2019, 13:13

El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunitario; nueve de cada 10 afectados son mujeres. Los afectados consideran que no están siendo atendidos como debieran por el sistema sanitario; además, critican que medicamentos o productos que necesitan no estén incluidos en la Seguridad Social

Ana Vanesa Sánchez Vázquez es la presidenta de la Asociación Salmantina de Lupus (ASALU), una agrupación creada en el año 2001 que cuenta con 80 socios afectados cuyo objetivo primordial es dar apoyo a los enfermos. «El problema que tenemos es que desde el sistema sanitario te diagnostican de lupus y te mandan para tu casa; te informas de tu enfermedad y te asustas un montón. La gente llega a nuestra asociación muy asustada y cuando ve que puedes mantener una vida más o menos normal, pues se tranquiliza bastante», afirma. Es una enfermedad que no se ve y es «muy difícil de entender para los que nos rodean y entre nosotros nos damos ese apoyo que necesitamos».

El lupus, explica, «es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmunitario está estropeado; no distingue entre los tejidos sanos y los que están enfermos, por lo que mi cuerpo me ataca a mí misma, puede atacar tejidos, huesos y órganos, el primer órgano que ataca el es el riñón». Afecta a nueve mujeres por un hombre, pero en los hombres es más agresiva. Hay casos de niños, pero pocos, porque «su diagnóstico es tardío, no porque no los haya», asegura, y añade que cuando «más de diagnostica es cuando se llega a la pubertad».

La afectación a la luz es otro de sus problemas, siempre tienen que ponerse protección solar, incluso en invierno, porque el sol provoca brotes, explica Sánchez, a la que el Lupus le afecta en los huesos y la piel.

Y esa es una de las reivindaciones de ASALU, conseguir una financiación para los protectores solares, tan necesario para los enfermos de Lupus. Para ellos, «son como un medicamento, nos lo ponemos todos los días para no enfermar, y no tenemos subvención ni nada». Por eso «reivindicamos que nos entre dentro del sistema sanitario, como receta, o que se subvencione de alguna forma». Los enfermos lo demandan porque son «carísimas, gastas más de 200 euros al mes en cremas o pomadas». Sin embargo, muchas de esas cremas dermatológicas o antiinflamatorias se han quitado del sistema sanitario. «Los gobiernos dicen que los crónicos siempre van a estar atendidos, pero no es cierto, si yo necesito ese medicamento, no estamos atendidos».

Otro de los problemas que tienen, apuntan, son las listas de espera. Explica que uno de los medicamentos que toman de base es 'Dolquine', que frena un poco la enfermedad, pero daña la mácula, por lo que tiene la obligación de realizarse una revisión visual al año; sin embargo, aunque sean preferentes, están en lista de espera de dos a tres años, y, al final, tienen que pagarse una consulta privada. También señala que deberían tener preferencia en la consulta de reumatología, ya que van cuando tienen brotes y si son atendidos «es porque el médico tiene esa deferencia contigo». A nivel sanitario, afirma, «nos han ido quitado muchas cosas y recuperarlo es muy difícil».