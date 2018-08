Los empresarios piden que el polígono de los Chabarcones se descarte para mercado en Miróbriga Reunión de los industriales del polígono de los Chabarcones para hablar sobre el mercadillo. / WORD Esta zona junto con las pistas de atletismo son las propuestas que se votarán en septiembre para trasladar los puestos SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Domingo, 12 agosto 2018, 17:59

El traslado del mercadillo de los sábados sigue marcado por la polémica y ahora son los industriales del polígono de los Chabarcones los que se oponen a que se ubique en esta zona una vez que salga de San Pelayo.

De momento no hay nada decidido en firme y serán los propios vecinos de CiudadRodrigo los que tendrán que elegir mediante votación popular entre dos propuestas: Los Chabarcones o las pistas de atletismo. Esa consulta se ha fijado para los días 6 y 7 de septiembre.

La Asociación de Comercio e Industria, integrada en la Federación de Empresario (Afecir), tras reunir a sus asociados ha manifestado «por unanimidad, su total desacuerdo con la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo», al tiempo que han anunciado que solicitarán la eliminación de la misma para la futura votación.

«Al igual que con la recogida de firmas de otras zonas se ha conseguido que no se ubique en ese barrio, no se comprende que esta decisión por parte del Ayuntamiento no se haya ni siquiera consultado o dialogado con los ahora afectados», informan los representantes de los empresarios del polígono.

Por otra parte, argumentan que son «conocedores y sufridores, ya de manera recurrente, de otro tipo de eventos de características similares que se vienen celebrando año tras año en esta zona» y citan, entre otros, la Feria del Caballo, la concentración de motos o las diferentes ferias ganaderas además de ser zona de acampada de feriantes.

Precisamente, apelan a esa «sobrada experiencia» para «saber lo que puede suponer la ubicación de un mercadillo durante 52 sábados al año».

Estos industriales han querido, igualmente, dejar constancia de que «es un polígono de promoción privada y el Ayuntamiento poco ha aportado al mismo desde su creación, ni tan si quiera el acondicionamiento de sus calles principales, tan prometido en anteriores campañas electorales».

Por todo ello, estos empresarios entienden que «la celebración de este mercadillo produciría un grave perjuicio al normal desarrollo de la actividad de los negocios, así como la normal circulación de vehículos y mercancías, propios de un polígono industrial que nada tiene que ver con la actividad de los mercados ambulantes».

Desde este colectivo, aseguran que los industriales están «preocupados» por esta nueva iniciativa que se suma, según ellos, «a las nuevas tasas, el aumento de impuestos, y la baja actividad económica» por lo que concluyen que «pueden afectar muy gravemente a la ya maltrecha economía de Ciudad Rodrigo así como afectar al empleo».

Estas dos propuestas fueron aprobadas en comisión por unanimidad de los grupos tras retirarse los fosos de la muralla en la zona de la puerta de Amayuelas, algo que se valoró originalmente.