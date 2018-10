Rey emplaza a hablar de niveles educativos regionales tras las elecciones andaluzas Fernando Rey y Miriam Cortés. / LAYA El consejero de Educación replica a su homóloga de Andalucía que «todos los sociólogos» saben que hay «dos Españas educativas» REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 25 octubre 2018, 11:31

El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, emplazó ayer en Salamanca a su homóloga de Andalucía y «buena compañera», Sonia Gaya, a hablar de niveles educativos después de las elecciones en esa comunidad autónoma tras la polémica suscitada por la exministra Isabel García Tejerina.

Antes de pronunciar la conferencia inaugural de la Jornada 'Educación y IV Revolución industrial: experiencias y propuestas de futuro', en la Universidad Pontificia, Rey salió al paso de los comentarios de su homóloga de Andalucía.

Y es que en su cuenta en Twitter, Sonia Gaya reclamó el martes a Rey que rectificara sus palabras contra la comunidad educativa andaluza y criticó que el consejero castellanoleonés calificara de «verdad incómoda» las críticas realizadas la pasada semana por la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina sobre el deterioro en la educación cuestionando el nivel educativo de los niños andaluces.

Una situación que ha atribuido, tal y como se ha «enterado», a que Andalucía está de campaña electoral pero Castilla y León no. «Del tal manera, la invito a tener esta conversación cuando acabe la campaña electoral porque el tema es muy importante, de fondo, requiere ser abordado no a través de titulares de los medios de comunicación de modo demagógico y electoralista», ha apostillado.

Rey también señaló que las opiniones se pueden desmentir, «pero los hechos, me temo, que no», así que «cuando acaben estos jaleos electorales podemos hablar», replicó el consejero a Gaya.

En todo caso y a preguntas de los periodistas, Rey señaló que los informes dicen que existen «dos Españas educativas en cuanto a niveles», algo que también saben «todos los sociólogos y los economistas de la educación en España».

Asimismo, se refirió a que les están diciendo que la situación no ha evolucionado a mejor con el tiempo, es «un problema de cierta entidad y tenemos que abordar porque a todos los consejeros de Educación nos interesan especialmente nuestros escolares y los de otras comunidades autónomas», recoge Efe.

Rey también quiso dejar claro que no significa que las comunidades con mejores resultados no tengan muchísimos problemas, pero «la diferencia significativa es un problema y tenemos que abordarlo, pero no cuando se está en estado de celo electoral».

En otro orden, comentó, sobre la propuesta de universalizar la educación para los niños de cero a tres años, que «ahora mismo, con el actual modelo de financiación es impensable», pues la Administración autonómica no tiene «suficientes recursos». El coste de dicha Einiciativa sería de unos 160 millones de euros.