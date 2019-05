«Ahora es cuando empiezo a ver realmente la marginación, por todo lo que me rodea» María Vanesa Flores vive esperando una operación que no llega para poder retomar su vida. / LAYA María Vanesa Flores es una salmantina intersexual que lleva casi dos años en lista de espera para una segunda operación que arregle el mal resultado de la primera ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Martes, 28 mayo 2019, 11:29

Marginada y sola. Así se siente María Vanesa Flores, una salmantina intersexual que, tras años de lucha, consiguió que la operaran, pero quedó mal y le tienen que realizar una segunda intervención; una operación para la que lleva casi dos años en lista de espera, sin poder trabajar ni llevar una vida normal. «Ahora es cuando estoy marginada, aquí, en mi ciudad; ahora es cuando empiezo a ver realmente la marginación, por la Sanidad Pública y por todo el mundo que me rodea», afirma. Y es que la vida de María Vanesa Flores no ha sido un camino de rosas, pero, pese a todo, ha tirado con fuerza hacia adelante. Sin embargo, es en los últimos años cuando realmente está sintiendo esa marginación social que en el fondo aún perdura contra distintos colectivos.

María Vanesa Flores nació intersexual, es decir, con presencia en su cuerpo de características sexuales de hombre y de mujer. Nació melliza de otra niña, pero sus padres no quisieron hacerse cargo de ella y la criaron sus abuelos. Su abuela ha sido su madre, la persona que siempre la ha apoyado desde que de niña tuvo claro que se sentía mujer y no hombre, como su apariencia física mostraba. Nunca ocultó a nadie lo que era y lo que quería.

El Sacyl la canalizó a hospitales de Madrid, Barcelona y Málaga, hasta terminar en Bilbao

María Vanesa se queja de que a todos los unifiquen como si fueran transexuales, «es un error; hay mucha diferencia entre ser transexual e intersexual, porque nacemos con dos genitales, femenino y masculino», explica. Muchos padres, añade, deciden en el momento del nacimiento de un niño o niña con esas características 'ocultarle' uno de ambos sexos, y lo lógico sería dejarlo cuando tuviera edad suficiente para decidir. Ella desde pequeña tuvo claro que quería operarse, pero «necesitaba autorización de mi padre y no quería»; al cumplir 18 años se lo volvió a plantear, pero no se atrevió, hasta que conoció a gente de Iguales y ya tomó la decisión.

Hasta lograrlo fue un calvario, señala, y ahora, después de la mala suerte que ha tenido, duda el habérselo realizado por la Sanidad Pública; si hubiera tenido dinero «me lo hubiera pagado yo sola».

Dos años esperando una operación que «arregle» el mal resultado de la primera

La complejidad de su operación, «tenía dos sexos, masculino y femenino, y tenían que dejarme el femenino», se sale del protocolo de actuación del Sacyl, que canaliza este tipo de intervenciones a hospitales de Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao... Ella decidió operarse hace cinco años y estuvo un tiempo «como una mendiga». Primero, desde la Sanidad de Castilla y León la enviaron a Madrid, que no quisieron operarla. Después, a Barcelona, donde lo ocurrió lo mismo. Más tarde, a Málaga, donde le aseguraron que allí no podía realizar ese tipo de operaciones y «me dijeron que no sabían porqué me habían mandando». «Era un calvario y al final terminé en Bilbao, en el hospital de Cruces», donde precisamente «desde el inició la directora médica del Hospital de Salamanca me dijo que querían canalizarme», pero la Gerencia no lo aprobró entonces, señala. «Era desgastar a una persona durante días, meses, años... quizás para que me desesperara y renunciara a la operación, o me la pagara de mi bolsillo».

En agosto se cumplen dos años desde la operación en Cruces, una intervención que le realizaron once meses después de las pruebas de anestesia. Tras ocho horas en el quirófano, tuvo mala suerte, «me dejaron mal, yo no sé si fue un fallo médico, pero me tiene que hacer esa segunda operación porque no me dejaron bien». Y la pusieron en lista de espera y así está, «esperando».

Quiere trabajar, y puede fuera de Salamanca, pero «si me llaman, me echan del trabajo»

«Llamas y sólo me dicen que estoy en lista de espera; para ellos, no es una operación prioritaria, pero es mi vida». Desde el Sacyl «no pueden hacer nada y el único motivo que les dan es el mimo, que estoy en lista de espera».

María Vanesa Flores vive «enganchada a un teléfono, esperando a que me llamen», y teme que pase el verano y siga en lista de espera. «Tantos años luchando para operarme, que si sé esto, no lo hago».

Ella vive con la Renta Garantizada de Ciudadanía, en una habitación alquilada, se paga las consultas con el logopeda, al igual que su tratamiento de hormonas que inició hacer 20 años. Siempre ha trabajado en la hostería o en pastelerías; aquí en Salamanca no encuentra trabajo, pero sí que le han ofrecido un empleo fuera, pero «no puedo irme, porque si me llaman para operarme, me echan»; como ya le ocurrió cuando decidió operarse de las mamas, intervención canalizada desde Salamanca al Ramón y Cajal de Madrid. Y es que en «Castilla y León no hay ninguna ley ni protocolo» que avale casos como el suyo y «me echaron a la calle, no van a estar dos meses pagando tu baja».

Desde pequeña vivió el rechazo de su familia, el acoso, la discriminación, el quedarse en la calle cuando falleció su abuela, pero, sin embargo, «ahora es cuando estoy marginada, aquí, en mi ciudad. Ahora es cuando empiezo a ver realmente la marginación. Por la Sanidad Pública y por todo el mundo que me rodea, porque la gente por delante dice una cosa y por detrás otra. Me margina mi ciudad en todos los sentidos y lo único que quiero es terminar con esto».

«Cada día tengo menos. ¿Qué he hecho en estos cinco años? Nada. Soy pastelera, he trabajado en la hostelería. Con mi edad quiero remontar otra vez, pero ya he perdido cinco años. Todo el mundo tenemos una vida; ya que no encuentro trabajo en Salamanca, me voy fuera, pero esperar esta operación me ha parado todo», señala. Algunos médicos «me dicen, no sé de dónde sacas tantas fuerzas y coraje para todo», pero «nadie se da cuenta, piensan que esto es un juego; y es tu vida, tu trabajo, todo. Se trata de vivir, pero es que así no se puede vivir.»

Un «calvario» que se podría paliar con un cambio de mentalidad social: «Hay que cambiar el pensamiento de la gente, educar desde muy pequeños», concluye.