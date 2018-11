«Para empezar a hacer deporte hay que conocerse a uno mismo» La entrenadora personal Marta Rosado. / S. G. CIUDAD RODRIGO Marta Rosado ha organizado para este fin de semana un festival llamado Opias en el que se mezcla deporte, música, cine, moda y alimentación SILVIA G. ROJO Viernes, 2 noviembre 2018, 20:58

Asegura que «es tan importante cuidarse desde fuera como desde dentro» y con el deporte, la música, el cine, la alimentación y la moda llega este fin de semana a Ciudad Rodrigo con lo que ha denominado Opias Festival, una cita que nace con el objetivo de «potenciar el deporte y traer todas esas modalidades que tienes más al alcance en una ciudad que en los pueblos», comenta la entrenadora personal, Marta Rosado.

La cita, apoyada desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, comienza esta misma tarde y alo largo de mañana sábado, por ejemplo, varios entrenadores de su equipo ofrecerán en el Palacio de Montarco clases gratuitas de yoga, fitness o twerking. Entre los nombres conocidos aparecen el del diseñador Petro Valverde, en el capítulo de la moda, o Sofía Cristo, como dj.

Lleva varios meses organizando este evento de carácter familiar, «hemos querido que sea para todos los públicos y los niños pueden venir a ver o participar en las clases. Todo es gratuito».

Esta mirobrigense, que desarrolla su carrera profesional en Madrid, defiende que para comenzar a hacer deporte «lo primero es conocerte a ti mismo y muchas veces nos tienen que decir cómo somos porque la visión desde fuera de una persona a como te ves tú, varía muchísimo». Ese conocerse es mucho más amplio ya que la primera recomendación a la hora de iniciares en la práctica deportiva es «hacerte un chequeo médico para saber cómo estás, es necesario hacer una valoración para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos».

Lógicamente, las lesiones pueden condicionar la práctica de un deporte u otro, «cada persona es un mundo», insiste, «si nos ponen 20 mujeres en una fila ninguna tiene nada que ver, entonces no es normal que el mismo entrenamiento valga para todas».

Necesario

Reivindica la figura del entrenador personal, «es esencial en esto, sea el deporte que sea» y aunque reconoce que «te puede salir más cara, pero es necesaria sobre todo al principio para el aprendizaje. No tienes que ir de la mano toda la vida pero es para que te enseñe a entrenar y que vayas donde vayas, sepas cómo tienes que trabajar y lo que te viene bien a ti».

Marta Rosado asegura que hacer bien las cosas marca la diferencia tanto en los resultados como en las lesiones: «Son cosas lesivas y si no sabes cómo tienes que tener colocado el cuerpo en un año no te pasa factura pero a lo mejor en un año y medio sí, porque no sabes coger una pesa».

En su opinión, «con el deporte son sensaciones y tienes que saber localizar tus músculos y los resultados los vas notando a la larga, todo lleva su proceso y es constancia».

Entre sus funciones también está la de poner límites, «soy súper realista», manifiesta, «lo primero que tienes que tener es actitud».

Cuando se comienza con un entrenamiento personal «pones tu cuerpo en manos de otra persona que realmente no conoces, esa persona está viendo en ti muchísimas más facultades de las que tú ves en ti mismo». Cada uno se marca unas metas: «Hay gente que busca una bajada de peso pero si no cambias la alimentación y te pones a entrenar no vas a conseguir nada. Es imposible que si haces las cosas bien no lo consigas». En este sentido comenta que «hay que ser muy realista», y hay otro tipo de gente que lo hace por salud, y «esto es perfecto, hay personas que tienen muy buen entrenamiento, pero no intentes un cambio de peso cuando vas a ir a tu casa a comerte una barbacoa por la mañana y una pizza por la noche. Mímate el fin de semana, pásate en la comida o la cena pero no te pases en la comida y en la cena del sábado y del domingo porque todo lo que has hecho durante la semana lo perdiste. Hay que ser muy realista con la gente y no engañar».

Sobre las modas en esto del deporte entiende que algunas no son tal, «hay mujeres en el boxeo desde 1984 pero si ahora unas modelos aparecen con un guante de boxeo en un ring la gente se piensa que son corrientes, pero las corrientes como vienen se van».

Como entrenadora personal defiende que en la práctica deportiva «lo tenemos que ver desde el punto de vista de la salud y no todo sirve para todos».

Es verdad que según su apreciación, «lo que veo es que las personas necesitamos novedad, que nos entren cosas nuevas y ahora como ya está todo inventado mezclamos unas cosas con otras» pero, sobre todo, recomienda «mucho cuidado con lo que hacemos» para evitar más de un susto.