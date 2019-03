Fútbol - Segunda B Empate a todo en el Helmántico Calero lanza una falta durante el partido de ayer. / María Serna Salamanca CF UDS y Coruxo no consiguen ver puerta en un partido aburrido ISIDRO L. SERRANO Salamanca Domingo, 3 marzo 2019, 20:54

En ocasiones, en intensidad, en ambición... Salamanca CF UDS y Coruxo empataron a todo en el Helmántico en un partido en el que ambos equipos demostraron poco de todo, ya que no hubo apenas ocasiones claras, tampoco se puede hablar de un partido intenso, y más que ambición se apreció conformismo con el reparto de puntos. Así no es de extrañar que el marcador no se moviese y el partido finalizase 0-0.

Y eso que el partido, tras unos compases tranquilos, parecía animarse con una internada por la banda derecha de Iván Calero que fue derribado por Crespo que recibía la primera tarjeta. La falta se lanzó sin consecuencias, pero el Salamanca comenzaba a acercarse al área. Así, en el minuto 11 se producía otra falta al borde del área por derribo de Amaro. Calero busco el palo contrario pero se le fue fuera. Sin embargo, en solo 5 minutos, el Salamanca CF UDS había sacado dos faltas peligrosas y los jugadores gallegos sumaban dos tarjetas.

Pocos minutos después llegaba el primer disparo del Coruxo. Manu Justo lanzaba alto.

Había transcurrido ya el un primer cuarto de hora aburrido sin aproximaciones claras al área. Con un Coruxo bien puesto en el campo, que no le dejaba demasiados espacios a un Salamanca con pocas ideas que insistía por las bandas sin encontrar la forma de llegar a la zona de peligro, salvo con balones largos que no llegaban a sus destinatarios.

Con el transcurso de los minutos el partido pareció animarse y se inició un intercambio de golpes en las inmediaciones de ambas áreas sin gran peligro, hasta que una buena combinación entre Calero y Amaro por la banda derecha propició un rechace a la corona del área que no encontró rematador, pero metió el miedo en el cuerpo al Coruxo.

Al siguiente acercamiento del Salamanca CF UDS al área rival, Owusu deja pasar astutamente el balón, para que Manu Molina, en una magnífica posición, lanzase un potente disparo, aunque algo centrado, que el portero de del Coruxo, Alberto, logró despejar.

Sin embargo, la respuesta del Coruxo no se dejó esperar y puso el ¡uhy! en la grada tras un remate de cabeza de uno de sus delanteros desde el borde del área pequeña que fue sacado milagrosamente bajo palos por Manu Molina. El susto no había acabado porque el rechace le cayó a otro jugador gallego, que volvió a rematar algo escorado, saliendo el balón rechazo a córner.

Susto en el cuerpo

Con los jugadores de ambos equipos con el susto en el cuerpo, el partido pareció volver a enfriarse, salvo en un tangana que le costó la amarilla a Ricardo Carvalho, y el peligró volvió a alejar de las áreas hasta el final de la primera parte.

La segunda parte arrancó con un cambio en las filas del Salamanca CF UDS, al sustituir Tyson a Carvalho.

Tras unos minutos sin apenas historia, un grave error del lateral Crespo, que se dejó escapar el balón muy cerca del área propició una inmejorable ocasión para Calero, que se plantó solo ante el portero del Coruxo, pero cruzó en exceso el balón, que salió por la línea de fondo cuando la grada casi cantaba ya el gol.

La respuesta del equipo gallego fue también rápida, y tras un robo de balón, Samanes, se acercó peligrosamente al área, siendo derribado por Chiapas, que vio la tarjeta amarilla. El tiro de la falta, casi sorprende a Sotres, que hábilmente logró despejar con una buena mano abajo, junto a su palo derecho.

El Coruxo comenzó a mover mejor el balón y Calderón decidió dar entrada a Asdrubal para suplir a un renqueante Sergio Molina.

Seguía presionando, aunque sin mucha convicción el Coruxo y Amaro ve una nueva tarjeta tras frenar el avance de un jugador rival.

Pasaban los minutos y no se apreciaban cambios sustanciales, aunque el Salamanca parecía volver a mirar hacía la portería con más corazón que cabeza, mientras la grada se animaba.

Poco antes de cumplirse la media hora de la segunda mitad, el entrenador del Salamanca CF UDS decidió sacar más artillería y metió en el campo a Martín Galván en sustitución de Indiano, que estaba realizando un discreto partido.

Las incorporaciones facilitaron una mayor presión del equipo salmantino que acabó el partido más cerca del área rival a base de centros, pero sin causar peligro, mientras el Coruxo, sin muchos problemas en defensa, intentaba montar alguna contra cuando robaba el balón.

Así se fueron diluyendo los minutos, sin ocasiones claras. hasta finalizar el partido con el mismo resultado con el que empezó.