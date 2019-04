FÚTBOL - Segunda B Que nada empañe la fiesta del fútbol salmantino Los dos equipos se saludan en el partido de la primera vuelta. / MANUEL LAYA El ambiente se ha enrarecido en las horas previas a un partido importante para Unionistas CF y Salamanca CF, en el que los primeros pueden certificar la permanencia y los segundos acercarse a ella ISIDRO L. SERRANO Salamanca Sábado, 13 abril 2019, 11:22

Salamanca debería vivir hoy una verdadera fiesta del fútbol. Se enfrentan Unionistas de Salamanca CF y Salamanca CF UDS, los dos equipos de la capital que militan en el Grupo I de Segunda B (20.45, estadio Helmántico).

Pero parece que siempre tiene que pasar algo para que se genere cierta tensión y alguna polémica. En la primera vuelta, pareció que con la alegría de tener a los dos equipos en la categoría del bronce del fútbol español, las diferencias se habían aplacado un poco.

Y lo mismo debería ocurrir esta tarde a las 20:45 en el Helmántico, por mucho que algunos se empeñen en enfangar esta fiesta del deporte y seguir enfrentando a dos aficiones y dos clubes con dos filosofías muy diferentes, quizás irreconciliables, pero que simplemente deberían perseguir un objetivo similar, que el fútbol crezca en Salamanca y vuelva a las cotas años ya bastante lejanos

En lo estrictamente deportivo, Unionistas CF se presenta en este partido con 42 puntos y en el puesto 11, y el Salamanca CF, cuatro puntos por debajo, y en el puesto 14.

Por ello, el partido de esta tarde noche es muy importante para el futuro en la categoría de ambos equipos, ya que si los de Aguirre logran la victoria, prácticamente certificarían la permanencia; y si ganan los de Calderón, se acercarían mucho a ella. Y aunque nadie piensa en el empate, hasta no sería malo del todo para ninguno de los dos, porque seguirían sumando.

Unionistas recupera a un jugador importante como Ribelles, aunque su participación no era del todo segura. Y Calderón no ocultó ayer su satisfacción porque David Torres ya puede jugar con el Salamanca.

Ambos entrenadores comparecieron ante los medios de comunicación y dieron a conocer sus sensaciones sobre el partido.

Aguirre

El técnico de Unionistas aseguró que «esperemos que el derbi transcurra con deportividad. El rival llega más necesitado que nosotros por los puntos que tenemos y, me imagino, que llegarán con ganas de ganar para no meterse en los puestos de peligro ».

Aguirre se mostró tajante sobre las intenciones del equipo. «Antes de salir a jugar un partido no pienso en más que en la victoria. No me vale el punto porque quiero ganar. Un punto puede que no fuese malo, pero tendríamos que entenderlo así según el desarrollo del partido. Intentaremos exponer al máximo nuestras virtudes. Teniendo en cuenta que también pienso en lo que voy a encontrar en el rival », afirmó.

Una de las buenas noticias respecto a la plantilla es la recuperación de Ribelles, porque aunque «entrenamos esta tarde (por ayer), en principio, la idea es que entre en la convocatoria». Sin embargo, se perderán el partido Juanmi y Guille Andrés por lesión, más Unai por sanción.

Aguirre no rehuyó hablar de lo especial de este partido, aunque reconoció que a lo largo de la semana no se había hablado mucho del derbi. «Este tipo de partidos lleva consigo ese plus. El futbolista lo afronta con muchas ganas. Es muy importante regular los estados emocionales. A mí no me gusta que esté el equipo sobreexcitado por un partido», aseguró.

Y también se refirió a la decisión de las peñas de no acudir al campo, afirmando que «estén o no estén los aficionados, que sepan que vamos a jugar este partido con el empuje y el apoyo que nos vienen dando desde el primer momento. Estamos muy agradecidos a la afición. Son nuestro pulmón. Queremos ganar y dedicarles la victoria. En Unionistas, afición y equipos somos uno: siempre juntos a por el objetivo, estén o no físicamente».

Finalmente, lamentó la aparición de pintadas en la sede de Unionistas. «Me he enterado y condeno todo tipo de actos vandálicos. Espero que este tipo de actuaciones no empañen lo que va a ser el partido. Que todo transcurra con la máxima deportividad».

Calderón

Por su parte, el entrenador del Salamanca CF UDS aseguró que los números de Unionistas están ahí. «Tienen muy claro a lo que juegan y compiten muy bien. Es verdad que tuvieron una racha fantástica en la primera vuelta y en la segunda han bajado un poco. Pero últimamente están dando muestras de lo que son: sólidos, fuertes en transiciones y en balón parado» afirmó, añadiendo que a nivel de puntos el equipo de Aguirre llega mejor. «Yo soy de los que piensa que Unionistas está ya salvado. Nosotros tenemos que apretar y tenemos partidos difíciles y vamos por detrás», sentenció. Respecto a su equipo, Calderón afirmó que «comparado en cómo estábamos hace muy poco, llegamos muy bien». Además mostró su satisfacción porque David Torres «ya es jugador del Salamanca y está para jugar», añadiendo que «hoy (por ayer) se ha incorporado Enríquez y también está para jugar, aunque estamos pendientes de la burocracia. Tenemos a José García y Manu Molina fuera. Owusu ya sabéis que sigue sin llegar. Galván ha tenido un problema y estamos pendientes del diagnóstico, y el resto, preparados para este importante partido».

Calderón también lamentó la aparición de las pintadas en la sede de Unionistas, pero añadió que «este derbi debe ser la fiesta del fútbol en Salamanca. Por eso no me gusta que la gente de Unionistas no venga. Quiero que todo se centre en lo deportivo, que sea un partido de 'fair play' y que gane el que tenga que ganar. El tema de insultos y pintadas no me gusta. Yo siempre me preocupo de animar a mi equipo y eso es lo que debería mostrar Salamanca en este derbi».