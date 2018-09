BALONCESTO - Liga Femenina DIA Eldebrink: «Fue muy fácil elegir venir a Avenida, quiero jugar mi mejor baloncesto aquí» Jorge Recio, Eldebrink y Lino López, en la presentación. / MANUEL LAYA La escolta sueca señala en su presentación que se pone como primer reto «ganar la Supercopa de España» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 10 septiembre 2018, 13:36

El Perfumerías Avenida, que la pasada semana arrancó de forma oficial sus entrenamientos de pretemporada pese a contar con muy pocos efectivos profesionales debido a los compromisos de la mayoría de las jugadoras repartidas entre la WNBA y sus selecciones nacionales, ha presentado esta mañana a su flamante fichaje para la campaña 2018-2019, la escolta sueca Elin Eldebrink, que llega al conjunto de Lino López tras brillar las últimas temporadas en el Yakin Dogu, equipo que ha competido en la Liga turco que ha dejado de competir en la elite tras proclamarse campeón de la Eurocup hace dos campañas y finalista de la Final-Four de la Euroliga la pasada.

El encargado de presentarla fue el presidente Jorge Recio, que señaló que «han pasado muchos meses y todos teníamos ganas de volver a la rutina. Presentamos a Elin, bienvenida. Como jugadora la llevamos siguiendo mucho tiempo, los últimos años en Turquía haciéndolo muy bien. Es una jugadora total desde el exterior anotando, penetra, dirige, es un complemento perfecto para este año. Lino también apoyó su fichaje cuando se lo propusimos. Sin ser americana la hace todo. Cuando Yakin abandona la competición nosotros queremos reforzar ese puesto, la hemos sufrido y fuimos a por ella. Teníamos rivales turcos pero somos Avenida y eso es un plus. Ella se llevó una sorpresa con nuestra propuesta y en un fin de semana nos dio la respuesta. No pagamos tanto como otros sitios pero la tranquilidad del sitio y el proyecto deportivo que seguro que el encajó también son importantes».

Por su parte, la jugadora explicó que «gracias por la bienvenida y por la oportunidad de venir aquí. Es un un gran club que tiene una gran atmósfera en su pabellón. Cuando he jugado aquí siempre he pensado que era un buen sitio para jugar en Salamanca. Para mí ha sido fácil decidir venir aquí, la Liga española es una gran Liga. Claro que vengo para intentar ser importante en el equipo, quiero jugar mi mejor baloncesto aquí. Me gusta jugar de 1-2. Jugar en Würzburg es muy excitante jugar aquí, no en muchos lugares se puede jugar siempre así. La gente respeta mucho a este club fuera de España, por ejemplo el año pasado vinimos a jugar aquí y es el partido más difícil que tuvimos».

Para los retos «lo primero es ir a por la primera copa, que ya sé que es muy pronto», en relación a la Supercopa de España.

Por último, Lino López significó sobre su nueva jugadora que «encaja perfectamente en la filosofía del club y en la forma de jugar que yo quiero, es lista tácticamente y generosa en el juego, no solo va a buscar sus puntos sino elegir la mejor opción. Es muy versátil. Es una amenaza exterior, una de las mejores de 3 en Turquía y Euroliga, pero no solo hace eso, entiende eljuego y con ella podremos tener más recursos».

En cuanto al resto de jugadoras que quedan por incorporarse, mañana llegará ya Erika de Souza y Angel Robinson el 19.