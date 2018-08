El Ejército del Aire impulsará la escuela de formación de aviones no tripulados El General Enrique Jesús Biosca, saluda a la tropa durante el desfile, junto a los coroneles José García y Carlos María Bernardo. / LAYA Tras el relevo de mando en la base aérea, el coronel Carlos María Bernardo buscará«la excelencia» EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Martes, 7 agosto 2018, 08:15

Como cada dos años, en la Base Aérea de Matacán se produjo ayer el relevo de mando, con la despedida del coronel José García, y la toma de posesión del que llevará el rumbo de la unidad, el también coronel Carlos María Bernardo Anaya.

Tras el acto militar en la plaza de Armas, el coronel saliente y entrante realizaron sendos discursos. José García reconoció sentirse orgulloso de su trayectoria en Matacán, «vine con la unidad con el listón muy alto y me voy manteniendo ese estatus tras mucho trabajo». Además, el hasta ahora responsable de la base área, repasó las líneas marcadas de la misma de cara al futuro:«Estamos en vías de potenciar las escuelas internacionalmente, que ya está hecho pero más, como la escuela de UAS, que es lo más novedoso, de los aviones drones (no tripulados), que le vamos a dar un impulso y el Ejército del Aire ha aprobado una directiva para dar ese impulso desde el punto de vista nacional e internacional, para convertirse en centro de referencia de este tipo de aeronaves, y creo que eso marcará el futuro de Matacán». En este sentido, anunció que van a recibir en los próximos años aeronaves no tripuladas, «hay un estudio, se está trabajando en ello, y se recibirán aparatos más modernos, como la recibida hace poco, 'Tucán', y el siguiente se está estudiando».

Por su parte, el ya nuevo responsable del mando de la Base Aérea de Matacán, Carlos María Bernardo Anaya, se mostró encantado con el destino, y agradeció al coronel García, «que me haya dejado la unidad en ese nivel, que yo aspiro a mantener siguiendo las mismas líneas», y puso algunos ejemplos, como los esfuerzos de internalización, «de máximo aprovechamiento de las capacidades de las escuelas en estos tiempos de limitación de recursos, y potenciando el uso de los aviones reactores de los que dispone la base para el reentrenamiento de los pilotos de caza que no están asignados a unidades de vuelo».

En relación a este cuestión de los pilotos de caza, el coronel recordó que estaba «en pausa», y que lo están poniendo de nuevo en marcha, «y empezaremos inmediatamente con este reentrenamiento con un programa piloto para entrenar a un número de pilotos hasta final de año, el número de 9, como programa piloto para ir relanzando toda la capacidad de la unidad».

Para Bernardo Anaya, es u honor y una satisfacción hacerse cargo de la unidad (de unas 600 personas), «llena de historia y de un futuro que está por escribir, diseñar y construir entre todos», reconoció. Otro de sus compromisos de cara a los dos próximos años será continuar con «la búsqueda de la excelencia».

El revelo de mando de ayer estuvo presidido por el general director de Enseñanza del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca, que también realizó un discurso durante el acto social, donde recordó que la Base Aérea de Matacán, además de ser escuela de transporte, «es de más cosas, como el tránsito aéreo, más reciente de UAS, o tener una unidad de aviones 101, que realizan una labor importante».

«Matacán está llena de historia y de un futuro por escribir, diseñar y construir»

Además, agradeció la labor del coronel José García, «que viniendo de los reactores ha sabido adaptarse a un entorno diferente, y en momentos difíciles, como la época de pocos recursos que hemos vivido en los últimos años», y pese a todos ellos, «mantener en la punta de lanza a un grupo de escuelas como es Matacán, doblemente elogiable para él», añadió el general.

Entre sus hitos destacó que se haya conseguido la internalizacion de la escuela: «El honor de haber formado a tres pilotos franceses que estuvieron aquí el curso anterior, y vendrán nuevos alumnos», elogió el general director de Enseñanza del Ejército del Aire.

Asimismo, resaltó el trabajo de la escuela de UAS, «y el caso de control y tránsito aéreo combinado y conjunto, donde formamos a los controladores de tierra y de armada, y donde tenemos pilotos de la Guardia Civil, una unidad desconocida pero es importante para el Ejército del Aire».

Del nuevo responsable de la Base Aérea de Matacán destacó que Carlos María Bernardo Anaya era un hombre «muy capaz, con una experiencia internacional muy buena, «y espero que ponga en uso sus cualidades personales en el ámbito cojunto y combinado, y que el mando sea lo más brillante y cómodo en los próximos dos años».