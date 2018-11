La ejecución del presupuesto abre el debate en el pleno de la Diputación Un momento del pleno del mes de octubre celebrado ayer en la Diputación de Salamanca. / LAYA Aprobada por unanimidad la propuesta para fijar el tipo de interés de la Caja de Cooperación Local en el 0% a partir del 1 de enero MARÍE JESÚS GUTIÉRREZ / WORD Jueves, 1 noviembre 2018, 12:58

La Corporación provincial celebró ayer un nuevo pleno, el correspondiente al mes de octubre, que no estuvo exento de debate, que llegó con el informe del estado de ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos a 30 de junio. Tercer punto del orden del día, que no había que aprobar, pero en el que no faltaron las intervenciones de todos los grupos políticos.

Gabriel de la Mora, de Ganemos, criticó que a 30 de junio sólo había una ejecución del 35%, «un gasto de 36 millones de los 104 del presupuesto»; mientras que Manuel Hernández, de Ciudadanos, criticó la falta de inversiones y que en el capítulo 6 sólo se hubiera ejecutado el 7,19% por lo que «es imposible llegar a fin de año con un 100% de ejecución», concluyó. La portavoz socialista, Carmen García, afirmó que el informe de Intervención viene a confirmar lo que ellos ya dijeron en agosto, que sólo se ha ejecutado un tercio del presupuesto, lo que demuestra «la falta de gobernabilidad y de iniciativa del equipo de Gobierno».

Críticas a las que Chabela de la Torre, diputada de Economía, contestó que el presupuesto, después de las modificaciones, es de más de 145 millones, una cantidad «difícil de ejecutar con la nueva ley de contratos y con la plataforma de contratación electrónica» pero que si se tiene en cuenta la «fase del gasto», que es sobre la que el equipo de Gobierno tiene control, que son las adjudicaciones, «las cifras no son tan malas». Así, habló de un 50,21% de ejecución en el capítulo 4 en transferencias corrientes a ayuntamientos, a 30 de junio, siendo ahora del 78%; o el 78% también de ejecución en la actualidad del capítulo 7 de transferencias de capital a ayuntamientos, o más del 45% ejecutado de las obras que contrata la Diputación. Además, señaló que de las 205 obras que quedan por contratar de los Planes Provinciales, esperan hacerlo antes del final de este ejercicio. Todo ello demuestra que «no hay falta de gobernabilidad ni de iniciativas» sino un presupuesto que hay que sacar adelante en un período difícil.

Tras este debate el primer punto que se aprobó por unanimidad de todos los partidos fue fijar en el 0% el tipo de interés de la Caja Provincial de Cooperación Local a partir del 1 de enero, una medida que todos calificaron de «muy positiva» para los ayuntamientos, aunque Ganemos pidió que los municipios también pudieran utilizar estos préstamos para refinanciar las deudas bancarias, con lo que se solucionaría la asfixia económica que sufren algunos de ellos.

También por unanimidad se aprobó el reconocimiento retributivo para todo el personal funcionario, laboral o que preste servicio en la Diputación o en sus organismos autónomos para que puedan cobrar el 100% de la retribución ordinaria en caso de baja por enfermedad o incapacidad laboral. De esta forma se recupera un derecho básico perdido en 2012 como medida para luchar contra el absentismo laboral, según pusieron de manifiesto todos los grupos, que se felicitaron por el acuerdo conseguido en la mesa de negociación.

La propuesta para el abono de retribuciones en concepto de antigüedad al personal eventual de la Diputación (personal de confianza y asesores) fue aprobado con los votos a favor de PP y PSOE mientras que Ganemos y Ciudadanos se abstuvieron, porque entienden que estos trabajadores tienen los mismos derechos que el resto de funcionarios, aunque Gabriel de la Mora justificó su abstención en que tiene dudas de cómo se va a realizar este reconocimiento retributivo y Cs la justificó por falta de información.