FÚTBOL - Segunda B Duro hueso de roer para un Salamanca que aún sigue esperado a Owusu Imagen de la primera vuelta ante el Atlético de Madrid B. / FOTO: ATLÉTICO DE MADRID El entrenador afirmó que no perdía «ni un segundo en pensar en el jugador» ghanés y que solo le preocupaba el filial del Atlético de Madrid ISIDRO L. SERRANO Salamanca Sábado, 30 marzo 2019, 12:44

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca CF UDS quiso entrar a valorar la ausencia de Owusu, que aún no ha regresado tras ser convocado por la selección de Ghana sub23, «porque no merece la pena, no cuento con él y ya está» , aseguró en su encuentro con los medios de comunicación previo al partido que hoy le enfrentará en el Helmántico al filial del Atlético de Madrid a las 17 horas.

Tras el empate en Las Palmas, El Salamanca CF UDS quiere lograr una victoria ante un rival complicado que le vaya alejando aún más de los puestos peligrosos.

Enfrente tendrá a un Atlético que viene de cosechar dos derrotas seguidas, la última en casa ante el Burgos, y que seguro que querrá volver a sumar para no perder el ritmo que marcan los equipos que pelean por entrar en el play-off de ascenso.

Esa situación que atraviesa el Atlético B fue comentada por Calderón que afirmó que «nosotros tenemos la opinión de que la Liga está muy competida y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ahora, el Atlético arrastra dos derrotas seguidas y es un filial con muchas semejanzas con el primer equipo al saber competir muy bien. Lo que no sabemos es cómo les puede afectar esta racha. Puede que lleguen muy enchufados o puede que si no les dejamos hacer su juego, al ser jóvenes y algo más desorganizados no puedan entrar en el partido. Es difícil saber cómo puede desarrollarse. Importa mucho lo que hagamos nosotros».

Respecto a la evolución que habían llevado los dos equipos desde el anterior partido en el que se enfrentaron, Calderón afirmó que «hemos cambiado mucho los dos equipos. Ellos, especialmente, porque los resultados les están acompañado y han conseguido ponerse muy arriba en la clasificación».

A la hora de ser cuestionado por la clasificación y la necesidad de seguir sumando, Calderón volvió a recordar que aún quedan muchos partidos y el de hoy es un partido más, otra final. «Si ganamos, tendremos una situación mejor. Pero podemos perder y que pierdan el resto de equipos y seguir igual. Vamos a pelear a muerte por seguir sumando y le pido mucha ayuda a la afición», aseguró el entrenador que no quiso decir una cifra de puntos con las que creía estarían salvados, «eso es muy difícil, no solo depende de nuestros resultados».

En relación a las bajas, Calderón afirmó que «Manu Molina no va a poder jugar, pero recuperamos a Antonio (Amaro) y a Calero».

Y para acabar, fue muy sincero a la hora de hablar de Owusu. «A día de hoy, Owusu no ha llegado todavía y no pierdo ni un segundo en pensar en él; si llega esta noche (por ayer), ya veremos… Creo que ha tenido un problema con los papeles para viajar al no tener un documento en regla para poder llegar a Salamanca. Igual teníamos que haberlo previsto o anticiparnos algo» afirmó, añadiendo que «tenemos confianza en los que están en el banquillo», aunque reconoció que la plantilla, a veces, se queda corta «es lo que nos pasa en algunos partidos, que nos quedamos sin efectivos para completar los partidos. Muchas veces se puede preguntar la gente que qué es lo que pasa en las segundas partes.. Pues que, en función de cómo se desarrolle el partido, no tenemos exactamente lo que haría falta».