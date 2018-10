Dura goleada en casa para el Santa Marta ante el Numancia B (0-4)

Quinta jornada sin conocer la victoria para la UDSanta Marta, que después de su gran inicio de temporada se está desinflando en cuanto a los resultados se refiere. Ayer sufrió una dura derrota en el Alfonso San Casto ante el filial del CDNumancia, que se impuso por un inapelable 0-4 en el marcador.

Y eso que no salió mal al partido el conjunto de Arturo Martín durante la primera media hora en la que incluso dispuso de alguna oportunidad para adelantarse pero a partir de ahí hicieron acto de presencia los errores en el equipo local. Un balón a la espalda de la defensa fue aprovechada por Silva en el minuto 38. El gran mazazo llegó nada más iniciarse la segunda parte porque llegó el segundo gracias a Beli en el 46.

No pudo reaccionar el Santa Marta, que encajó el tercero en el minuto 57 por medio de Manu Calvo, y el cuarto ya en el tramo final, en el minuto 82, de Vallejo.

El técnico Arturo Martín señaló tras el encuentro que «La conclusión es aplastante con el resultado, ni hemos estado ni hemos estado cerca de estar. Más allá de haber estado tácticamente mejor o peor, no hemos interpretado el partido que nos ha planteado el Numancia con un juego muy claro basado en la transición y no hemos estado atentos a prestar atención a esa alerta». El míster tormesino no ocultó que «sobre todo hemos sido un equipo apático, anárquico, sin ningún tipo de intención para estar cerca para competir y nos tiene que poner en aviso de que cuando las cosas se hacen con ganas e interés podremos disfrutar, pero este partido ha sido un suplicio y nos tiene que poner en aviso de qué equipo queremos ser. Es una muy buena lección como forma de afrontar un partido y prepararnos para el próximo».