BALONCESTO - Liga Femenina Otro duelo clave para un Avenida sin descanso que no pude fallar Loyd intenta taponar a Williams, en semis de Copa. / EL CORREO El equipo salmantino, tras otro interminable viaje desde Rusia, necesita ganar al Lointek Gernika, tercero, para mantener intactas sus opciones por la primera plaza liguera JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 10 marzo 2019, 13:27

El caprichoso calendario no ha tenido piedad del CB Avenida en el final del mes de febrero y comienzos de marzo. El equipo salmantino ha tenido que afrontar el tramo final de la fase de grupos de la Euroliga, laCopa de la Reina con tres partidos seguidos en tres días, la eliminatoria del a Eurocup con el viaje más largo de todos los rivales posibles -el Nadezhda de Oremburgo con más de 24 horas de desplazamiento de ida y otras 24 de vuelta- y entre medias dos encuentros de la Liga Femenina de máxima trascendencia porque hoy visita sin descanso al Lointek Gernika, el jueves recibe en Würzburg al Nadezhda en la vuelta de los cuartos de la Eurocup con la necesidad de remontar 8 puntos para estar en semifinales, y luego el próximo domingo recibirá también en casa al Spar Citylift Girona para luchar por el primer puesto liguero que da tantas ventajas en las eliminatorias por el título. Es decir, que Avenida no solo tendrá que luchar contra potentes rivales sino además, contra su propio cansancio físico y mental con tanto partido de trascendencia seguido.

El partido de hoy (19 horas, por Teledeporte) vuelve a ser clave: Girona y Avenida están empatados en la cabeza de la tabla pero con las catalanas por delante con una mejor diferencia de puntos y con el as en la manda de las catalanas de una gran diferencia de puntos a favor en el duelo de la primer a vuelta en Fontajau (79-53). Por ello, Avenida no se puede permitir más tropiezos ligueros porque en el caso de hacerlo, el choque del próximo domingo ante Girona tendría aún más trascendencia de la que ya tiene. Y ya es mucha. El equipo de Ortega, si no gana a Girona el domingo por más de 26 puntos, está obligado a ganar un partido más que las de Suris para estar por encima de las catalanas y tener la ventaja de campo a favor en una hipotética final entre ambos.

Y hoy Avenida tendrá que lidiar nada menos que con el tercer clasificado de Liga:mucha más cansado que el Lointek Gernika, que tendrá además las ganas de sacarse la espina del enfrentamiento de hace una semana en Vitoria en las semifinales de la Copa en el que las salmantinas fueron muy superiores imponiéndose por nada menos que 74-46 en un día aciago de su estrella, Courtney Williams (0 de 17 en tiros de campo).El equipo vasco solo ha perdido cinco partidos en la Liga:cuatro de ellos fuera ante Avenida (78-71), IDK(65-64), Cadí La Seu (82-62) y Araski (71-48); y solo uno en su pista, ante Girona (68-73).

Ortega, muy claro

El entrenador de Avenida, Miguel Ángel Ortega, señala de cara al encuentro que «tenemos que sacar este partido importante ante Gernika, un equipo que nos conoce muy bien, que tras las semis de Copa tendrá ganas de sacarse esa espina ante su afición. Va a ser muy difícil para nosotros, pero son los partidos que hay que sacar», señala el míster, para añadir que «no tiene nada que ver con la Copa porque lo teníamos todo muy preparado. Desde entonces ha sido un viaje complicado y nos metemos en una dinámica en la que no podemos preparar pero eso no quiere decir que vayamos a perder. Que no estemos en la condición mejor no quiere decir que no vayamos a tener nuestra mejor versión. Tenemos jugadoras con experiencia y sabemos que llegan partidos, como mañana, en el que no estás bien pero hay que ganar».