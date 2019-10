El Domingo de Piñata de Ciudad Rodrigo recuperará las vaquillas en el entorno de Bolonia Comida popular durante el Domingo de Piñata. / S.G. CIUDAD RODRIGO El concejal Ramón Sastre, junto con los veedores, ha visitado una quincena de ganaderías, sobre todo salmantinas S.G. CIUDAD RODRIGO Lunes, 7 octubre 2019, 14:07

La organización del Carnaval del Toro 2020 sigue su curso y el presidente de la comisión especial, Ramón Sastre, ha confirmado tras la celebración de la última reunión que las vaquillas volverán al Domingo de Piñata.

Esta cita, que tiene lugar el domingo posterior a la finalización del Carnaval del Toro, dejó de contar con este festejo popular cuando se trasladó de las instalaciones de Codemirsa a la zona de Bolonia pero el hecho de que se vaya a mantener en esta misma ubicación no impedirá que el Consistorio lo organice para que se puedan soltar esas vaquillas.

Por otra parte, Ramón Sastre junto con los tres veedores (Sergio Blanco, Juan José García y José Luis Ramos) del antruejo han visitado al menos una quincena de ganaderías, en su mayoría, de la provincia de Salamanca para elegir el ganado de los encierros, capeas, festivales y novillada. Entre los nombres aparecen El Pilar, El Puerto de San Lorenzo, El Risco, Torrealba, Hermanos Sánchez Herrero, Montalvo, Manuel Canario, Toros de Orive, Jesús Ramos, Los Bayones, Esteban Isidro o Adelaida Rodríguez. Estarían pendientes de visitar Santos Alcalde, Valle Blanco o José Cruz.

En quince días, todos los miembros de la comisión (nueve representantes de los cuatro partidos con presencia en el Consistorio mirobrigense) visitarán las ganaderías que tienen opciones de ser elegidas y que previamente habrá seleccionado el presidente de la comisión. De ahí saldrán los toros del carnaval pero lógicamente, no tiene sentido acudir de nuevo a los lugares a los que no puede optar el Ayuntamiento de CiudadRodrigo por cuestión de precio o porque los animales no se ajustan a lo que están buscando, por lo tanto, la necesidad de hacer una selección inicial.

Por otra parte, la comisión tiene claro cómo se van a organizar este próximo carnaval los festejos de por la tarde que quedarán de la siguiente manera: festival con tres matadores y el triunfador del Bolsín Taurino Mirobrigense el sábado, finalistas del Bolsín el domingo, novillada con cuatro novilleros el lunes y festival con tres matadores y un novillero el martes.

Será novedad, igualmente, en este edición carnavalera la suelta de cinco toros en lugar de tres en el encierro del sábado a mediodía. En ese caso, a los tres habituales se sumarán dos de los toros de la capea del viernes por la noche.

Por último, la comisión tiene ultimados los pliegos para sacar a licitación las carpas que se instalan junto al Teatro Nuevo y junto a la zona de Bolonia. También tienen que salir a licitación este año los servicios médicos que hasta este año ha prestado el equipo del doctor Enrique Crespo. Ese pliego iba a ser visto en la comisión desarrollada el pasado viernes pero finalmente se comenzará a estudiar por los integrantes de la misma en la próxima, en unos 15 días.