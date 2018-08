El distintivo ECO de los turismos casi se triplica en el último año Turismos circulando por la capital. / LAYA De los 638 vehículos que existían en Salamanca cuando se creó esta división ambiental han pasado a matricularse en 2017 más de 1.700 EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Jueves, 23 agosto 2018, 11:27

La última modificación del Reglamento General de Vehículos, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de julio, se introdujo una nueva clasificación del parque de vehículos de las ciudades a través de criterios estrictamente ambientales.

Según recoge la orden, el distintivo ambiental, consistente en un dispositivo adhesivo de ubicación interna o externa en el vehículo, permite su identificación visual e inmediata, «tanto por medios humanos como automáticos, y facilita la aplicación y el control efectivo de las medidas ambientales», como por ejemplo en las restricciones por contaminación.

Por ese motivo, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha asignando a cada vehículo una categoría dentro de la escala ambiental creada. Así, se han creado cuatro categorías de vehículos: 0 emisiones, ECO (que no tendrían restricciones), C y B. Correlativamente, se ha diseñado un distintivo ambiental, con la misma denominación que la categoría a la que pertenece.

En el parque de turismos de Salamanca, cuando se crearon estos distintivos, en 2016, había un total de 85.072 coches con alguno de ellos. De la categoría 0 emisiones tan solo había registrados 20 vehículos, según los datos aportados por la DGT. En este nivel ambiental se incluyen los vehículos eléctricos de batería, de autonomía extendida y el eléctrico híbrido enchufable con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila combustible.

La mayor parte de los turismos salmantinos se clasificaban en la categoría B, con un total de 59.511, donde se engloban turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero del año 2000 y de diésel desde enero de 2006, así como vehículos de más de ocho plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. En ese caso, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel, la Euro 4 y 5.

Por detrás estaba la C, con 24.903 turismos, donde incluyen turismos y furgonetas de gasolina matriculados a partir de enero de 2006,y diésel, desde 2014. Otro distintivo es el ECO, que tenía 638 turismos en el parque de Salamanca. En este caso, se trata de vehículos híbridos enchufables con autonomía de 40 kilómetros, o no enchufables, así como aquellos propulsados por gas natural GNC y GNL, o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. Además, se contabilizaban 74.286 sin distintivo. Pero los datos de las últimas matriculaciones han dado un vuelco a las cifras al incrementarse los coches matriculados con la distinción de ECO, hasta un total de 1.732, aunque la categoría C sigue siendo la más numerosa, con 6.684, y la B sigue siendo superior a los de cero emisiones, con 144 y 17 respectivamente, aunque la tendencia es que suban más los ECO.