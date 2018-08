El dispositivo de seguridad de las Ferias desencadena nuevas fricciones políticas La Plaza Mayor, abarrotada de público con motivo de la celebración de un concierto durante las pasadas fiestas / WORD Ganemos ve incoherencias en la normativa sobre el alcohol y el PSOE pide paciencia a los vecinos RICARDO RÁBADE Salamanca Miércoles, 15 agosto 2018, 12:04

El pasado 25 de julio el alcalde de la ciudad, AlfonsoFernando Fernández Mañueco, presentó oficialmente a la opinión pública, mediante una mediática comparecencia ante los periodistas, el programa de las Ferias yFiestas de Salamanca 2018. El regidor municipal desglosó entonces ante los medios de comunicación los contenidos de la programación festiva, que se desarrollará entre los próximos 7 y 15 de septiembre. En el folleto festivo se describía detalladamente, por primera vez en la larga tradición histórica de lasFerias de la capital delTormes, el operativo de seguridad habilitado para el variado abanico de eventos festivos que se celebrarán, con indicaciones precisas sobre el control de accesos a espacios públicos, la entrada a la Plaza Mayor durante los conciertos así como aspectos concretos relativos a la habilitación de espacios acotados y reservados expresamente para las personas con movilidad reducida que se desplazan en sillas de ruedas.

El paréntesis vacacional propiciado por el periodo veraniego parecía que había sepultado, al menos temporalmente, los habituales rifirrafes ideológicos que se vienen desencadenando entre las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, como son el PP, el PSOE, Ciudadanos y Ganemos. Sin embargo, el asueto estival no ha impedido desterrar las constantes fricciones y seísmos dialécticos entre los concejales, discrepancias que han sido emanadas en esta ocasión por el cuestionado operativo de seguridad.

La edil de Ganemos, Virginia Carrera, se mostró ayer especialmente crítica con el dispositivo de seguridad que ha ideado el equipo de gobierno del Consistorio para las próximas Ferias. La concejala señaló que dicho operativo refleja unas profundas contradicciones en los postulados del PP, dado que, mientras que por un lado abandera la lucha institucional contra el consumo de alcohol en la vía pública durante las fechas festivas de las Ferias, por otro permite que se beba alcohol en las casetas de la Feria de Día en plena calle.«Estamos hablando de vasos de plástico con alcohol que se consumen en las casetas, aunque debe quedar claro que de Ganemos Salamanca no está en contra de la Feria de Día», puntualizó Carrera, quien precisó que el PP adolece de unos principios firmes sobre el consumo responsable durante los actos festivos. Otra incoherencia que se escenifica durante los conciertos de las Ferias es que el grupo de gobierno predica contra este consumo incontrolado, cuando durante la celebración de los conciertos hay bares de la PlazaMayor donde se se sirve alcohol.«El PP no nos ha informado en las comisiones de Policía sobre este dispositivo de seguridad, otra vez nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación de este dispositivo y en ningún momento han querido consensuar nada con nosotros», enfatizó esgrimiendo un tono especialmente crítico. Por si fuera poco, el dispositivo de seguridad no está pensando para facilitar la presencia durante los conciertos de aquellas personas que, sin tener que verse obligados a desplazarse en sillas de ruedas, sí padecen serias dificultades en materia de movilidad. Sí se habilita, en cambio, un espacio acotado para personas en sillas de ruedas, hasta un máximo de 20, teniendo que estar acompañadas cada una de ellas por una sola persona.

Agresiones sexuales

La sucesión de críticas en torno al dispositivo de seguridad por parte de Ganemos comprende también la que, según Carrera, es «una campaña muy ligth contra las agresiones sexuales, que se limita solo a colocar unos carteles en los bares durante las Ferias que hablan de vivir la fiesta en igualdad». A su juicio, se trata de unos mensajes que no sirven para una prevención eficaz de las agresiones sexuales.«Desde Ganemos propusimos, mucho antes de que se produjera el caso de la violación de LaManada en losSanfermines, que se instalara un gran luminoso en la Plaza Mayor con el mensaje de que 'no es no ', pero la concejala Cristina Klimowitz se opuso diciendo que solo iba a crear alarma social».Además, Carrera reclamó, de cara a los conciertos de Ferias, que instalen más papeleras y contenedores para el reciclaje de residuos en la Plaza Mayor.

En cambio, elPSOE sí trazó, en términos generales, una evaluación positiva del dispositivo de seguridad, pero matizando que «no conocemos aún todos los detalles», según precisó su portavoz y candidato a la Alcaldía, José Luis Mateos. El edil socialista aseveró que «es imprescindible tomar medidas para garantizar la seguridad durante las Ferias», reconociendo al mismo tiempo que «entendemos que algunas de estas medidas puedan ocasionar molestias a los vecinos». Sin embargo, el edil socialista remarcó que «debe prevalecer la seguridad para que todos podamos disfrutar con tranquilidad durante los días festivos». Por ello, dejó claro que «nos parece fundamental la prevención de posibles riesgos y, sobre todo, facilitar toda la información de los protocolos de seguridad a seguir, tanto a vecinos como a turistas».

El portavoz municipal de Ciudadanos,AlejandroGonzález Bueno, dejó patente que ve con buenos ojos el dispositivo planteado. El edil naranja precisó que sí habían sido informados en su momento de las medidas de seguridad planteadas y estimó que éstas son «oportunas» con el fin de conseguir el reto de que «la paz y la seguridad reinen» durante las fiestas, de manera que tanto los salmantinos como los turistas se sientan «seguros» llevándose todos ellos «un buen recuerdo».

El edil naranja resaltó que Salamanca es una referencia, tanto como destino turístico como en materia de seguridad ciudadana. «Por eso hemos propuesto que se haga un congreso de ciudades turísticas en cuanto a seguridad, ya que debemos sacar pecho de que Salamanca es una ciudad muy segura para el turista».Además, el próximo 1 de septiembre se cumplirá el primer aniversario de la Agrupación de Voluntarios de ProtecciónCivil del Consistorio, que ha desarrollado «una gran labor» y que estará presente en las Ferias, por segundo año consecutivo, cumpliendo su función de apoyo logístico tanto a la Policía Local como a los Bomberos. Recordó en este sentido que la articulación de esta agrupación obedeció a una moción que auspició Ciudadanos y que fue ratificada por el pleno municipal.