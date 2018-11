El director del Centro Nacional de Ciberseguridad lamenta que se derroche el talento científico Enrique Ávila (centro la imagen) disertó ayer en la UPSA. / LAYA Enrique Ávila se muestra preocupado por el éxodo a corporaciones trasnacionales de muchos investigadores formados en los últimos años REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:38

El director del Centro Nacional de Excelencia y Ciberseguridad (CNEC), Enrique Ávila, lamentó ayer que se esté desperdiciando mucho talento formado en los últimos años en las universidades españolas que se está marchando a trabajar a corporaciones trasnacionales que manejan «muchísimos recursos».

En declaraciones a Efe antes de pronunciar en la Universidad Pontificia la primera conferencia de las II Jornadas de Ciberseguridad bajo el título 'Ciberespacio hoy, ciberespacio mañana', Ávila se refirió a las oportunidades de ese nuevo universo en el que estamos entrando que se llama ciberespacio y que tienen que ver con el desarrollo de nuevas industrias y de nuevo conocimiento.

En este sentido, aludió a la generación de inteligencia colectiva, a las herramientas que existen para «pegar un salto cualitativo importante» y al negocio «seguro» que supone para quien «se está aprovechando del desconocimiento de la mayoría de la población y de la nueva tecnología que está entrando con el criterio equivocado de la eficiencia y no el de eficacia».

No obstante, subrayó que el Estado español viene trabajando en los últimos diez o quince años en generar «una estructura de toma de decisión adecuada», pero lamentó la insuficiencia de recursos.

«Habría que dedicar más y sobre todo estamos desperdiciando mucho talento que nos hemos gastado el dinero en formarle y se nos está marchando a corporaciones trasnacionales», remarcó Ávila.

Precisamente, ese tipo de corporaciones son las que «manejan muchísimos más recursos que muchos de los Estados», lo cual les permite «detectar tempranamente el talento, contactar con él y ofrecerle mejores condiciones que las que pueden brindar nuestras administraciones públicas», subrayó.

Sin embargo, el director del CNEC se mostró convencido de que aún «hay tiempo» para retener el talento, pero «hay que asumir que hay que invertir y que no se puede obtener todo el beneficio de la reducción de salarios», según sus palabras. «Si no se investiga, si no se invierte a futuro, si no se generan proyectos transgeneracionales no se puede avanzar», apostilló Ávila convencido de que en España «jugamos al corto plazo, mientras que los chinos están trabajando a cincuenta y cien años vista con proyectos transgeneracionales».

También insistió en que la era de la inteligencia artificial en la que estamos entrando «requiere de muchos recursos, mucha inversión, mucho esfuerzo y mucho talento».