Juan José Serrano, alcalde de Fuenterroble de Salvatierra y candidato a diputado provincial. FUENTERROBLE DE SALVATIERRA El primer edil de Fuenterroble de Salvatierra se presenta al proceso de primarias del PSOE para elegir a los diputados provinciales 4 junio 2019

Una vez conocidos los resultados de las elecciones municipales, el Partido Socialista ha anunciado la celebración de primarias para la elección de los diez diputados que representarán al partido en la Diputación de Salamanca. El plazo de presentación de candidaturas se abrió el pasado día 1 y finalizó ayer y entre los candidatos se encuentra el alcalde de Fuenterroble de Salvatierra, Juan José Serrano.

–Ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, consiguiendo los cinco concejales que estaban en juego, ¿cuánto tiempo lleva en el Ayuntamiento de Fuenterroble de Salvatierra?

–He estado cinco años como concejal y después gané las elecciones, siendo alcalde durante la legislatura que está a punto de acabar y ahora he vuelto a ser elegido para otros cuatro años más.

-Es por tanto un alcalde experimentado pero, ¿qué le ha llevado a presentarse a las primarias socialistas para elegir a los diputados provinciales?

-El hecho de pensar que la zona en la que se encuentra mi pueblo necesita un impulso y qué mejor que la Diputación para ayudar a los pueblos pequeños (incluido Guijuelo, aunque tenga 6.000 habitantes) porque todos necesitan de la institución provincial. Necesitamos que se dinamice la zona en la que nos encontramos. Por otro lado, también creo que en la Diputación hace falta gente joven, que meta aire fresco y abra las puertas.

-¿Cuándo decidió qué quería trabajar por todos los pueblos desde la Diputación?

-Es algo que había pensado hace tiempo, pero hasta no pasar las elecciones no tomé una decisión en firme porque, en cierta medida, dependía de los resultados que obtuviese en las elecciones; si no hubieran sido tan buenos, quizás ni me lo había planteado. Como hemos conseguido todos los concejales con los que cuenta el Ayuntamiento y después de hablar con mi gente, decidí que era el momento de presentarme a estas primarias. Por eso, después de que el jueves nos enviaran desde el Partido Socialista la notificación de que comenzaba el proceso de primarias hablé con Manuel Ambrosio Sánchez, que es el diputado de zona, y también con el secretario provincial, Fernando Pablos, y le notifiqué que me iba a presentar.

-¿Cuándo ha hecho efectiva dicha presentación y qué requisitos se necesitan?

-Ayer hice efectiva la presentación y requisitos piden o ser militante, yo lo soy desde los 17 años, o bien haberte presentado anteriormente a las elecciones municipales bajo las siglas del Partido Socialista, y yo también lo he hecho.

-Su pueblo pertenece a la zona electoral de Salamanca, por la que se elegirán seis diputados...

-Pertenecemos a la zona de Salamanca pero formamos parte de Campo de Salamanca, en la que solo hay que elegir a un diputado y que va desde Aldeatejada por Vecinos, Linares de Riofrío, Los Santos y Guijuelo.

-¿Sabe si hay algún alcalde o concejal que también haya presentado su candidatura para la misma zona?

-Creo que seremos cuatro, ya que se volverá a presentar Manuel Ambrosio Sánchez, alcalde de Morille, que es el actual diputado; y también los alcaldes de Mozárbez y de Pedrosillo. El hecho de que haya varias opciones es algo muy bueno, ya que da oportunidad a los concejales electos a que elijan y no sea algo impuesto desde el partido. Yo creo que las primarias son algo muy bueno que tiene el Partido Socialista, que ya se hicieron en la pasada legislatura y ahora vuelven a repetirse.

-¿El hecho de presentarse a estas primarias cree que le puede perjudicar o beneficiar dentro del Partido Socialista?

-No, el hecho de presentarme a las primarias para elegir a los diputados provinciales no es ni bueno ni malo de cara al partido. De hecho, si pierdo, habrá ganado un compañero, nada más, no existirán rencillas ni problemas entre nosotros.

-Si llegara a ser elegido diputado provincial, ¿en qué cuestiones le gustaría centrarse durante esta legislatura desde dicho cargo?

-Si salgo elegido, lo primero será ver el funcionamiento de la Diputación, porque yo soy alcalde de un pueblo pero no conozco cuál es el día a día de la institución provincial, cómo se trabaja. Después, lo que más me interesa es estar cerca de las gentes de los pueblos, que haya una mayor cercanía, no esperar a que lleguen las elecciones para visitar los pueblos sino ir a los distintos municipios varias veces al año para conocer sus necesidades y cómo les puedo ayudar desde mi cargo en la Diputación, asesorarles y prestarles mi apoyo para lo que necesiten.

-¿Esas visitas serían sólo a los pueblos que pertenecen a su zona electoral y por la que sería elegido?

-No, aunque la zona a la que pertenezco son una treintena de pueblos, eso no quiere decir que vaya a trabajar sólo por esos pueblos. Una cosa es que los estaré representando a ellos, sería su diputado de zona; pero otra muy distinta es por los que trabajaría, ya que lo haría por todos los de la provincia, siempre buscando lo mejor para todos los pueblos.

-¿Qué opina la gente de su entorno cuando le ha comunicado su intención de ser diputado?

-He estado hablando con gente de pueblos cercanos como Fuentes de Béjar, Casafranca, Frades, Los Santos, Berrocal, Membribe... y les parece bien y están contentos de que haya más opciones para poder elegir. Eso no quiere decir que me vayan a votar a mi, pero sí piensan que es importante que pueda haber cambios.

-¿Considera que la Diputación necesita esos cambios a los que alude en cuanto a diputados?

-Los cargos de diputados deben ir rotando, debe entrar gente nueva, gente joven, que pueda aportar ideas nuevas, diferentes. Y para entrar unos tienen que salir otros.