«Con 18 días de fiestas es difícil que no haya algo con lo que divertirse» Carlos Parra, alcaldde de Ledrada. / WORD LEDRADA El primer edil muestra su satisfacción por que el proyecto de la nueva depuradora comienza a andar y le gustaría verlo ya acabado en la Alcaldía I.L.S. / WORD LEDRADA Martes, 14 agosto 2018, 12:25

La localidad ya lo tiene todo listo para comenzar las fiestas. Con algunas novedades y su tradicional coronación de la reina y damas, Ledrada disfrutará de más de dos semanas de días festivos que harán las delicias de vecinos y visitantes hasta el día 1 de septiembre. El alcalde, Carlos Parra, nos cuenta cómo se transforma el pueblo durante estos días y las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento.

- Llegan las fiestas patronales de Ledrada, unas celebraciones que se alargan durante dos semanas, ¿con qué novedades cuentan este año?

–En principio, como principal novedad tenemos la Fiesta de los Colores, que tendrá lugar el día de la presentación de las peñas, mañana miércoles, momento en el que se lanzará el chupinazo anunciando el inicio de las fiestas. Este año hemos querido darle más realce a este ato y hemos organizado esta 1ª Fiesta de Los Colores. Además para rematar, habrá una fiesta de la espuma para combatir el calor. Esta pensado especialmente para los jóvenes, pero al final acaba participando todo el mundo.

- Debe ser muy difícil innovar cuando en tantos días hay tiempo para hacer de todo…

–Siempre se intenta introducir alguna novedad, pero el programa es similar al de otro años y a la gente hay cosas que no le puedes quitar porque ya son tradición . Además aquí hay muchos actos porque son muchos días de fiestas

- ¿Qué es lo que más demandan los vecinos de Ledrada para estos días?

–Hace dos años trajimos los toboganes acuáticos, y es algo muy demandado, ese tipo de cosas refrescantes y divertidas. También las verbenas tienen mucho tirón, como en todas las fiestas. Pero insisto en que son 18 días de fiestas y hay que organizar muchos actos para llenarlos, resulta difícil innovar mucho.

- Mención especial merece el día grande...

–Por supuesto. Es nuestro día grande. El día de San roque se celebra la misa con el acompañamiento de reina y damas de honor del año anterior. Ya por la noche, se lleva a cabo la presentación de las damas de este año y se procede a la votación de la reina y a su coronación. En la votación participan miembros de la corporación municipal, un miembro de la asociación de mayores, otro de la Cofradía de los Nazarenos y uno de cada peña el año, el año pasado fueron 17.

Luego, este año el pregón lo ofrecerá Damián Martín, director de Radio Guijuelo. Y después se lleva a cabo el baile del clásico vals y se realiza la ofrenda floral a la Virgen de la Yedra.

Este día es muy importante. Antiguamente había feria de ganado...

- ¿Qué presupuesto se destina para estas fiestas?

–Entre 30.000 y 35 euros

– ¿Todo es sufragado por el Ayuntamiento o cuenta con colaboración de algún tipo?, ¿los vecinos también colaboran con alguna cuantía económica?

–Por suerte, contamos con la colaboración de los vecinos del pueblo y de los muchos hijos del mismo que vuelven en estas fechas a pasar el verano. Ellos aportan lo que pueden y nos ayudan a sufragar el presupuestos de estas fiestas tan largas y cargadas de actos.

- ¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar las fiestas: compaginar todas las actividades, conseguir aquello que demandan los vecinos o implicar a la gente para que todo esté apunto en el momento oportuno?

–Nosotros primero tenemos una idea previa para diseñar el programa y antes de las fiestas se hace una reunión con varias peñas. Necesitamos la colaboración de las peñas para organizar todo esto. En el Ayuntamiento estamos seis personas y sería difícil poder asumir todo. Las peñas organizan cosas también y juegan un papel importante. Por suerte cada años nace una nueva, así que esperamos seguir contando con su ayuda.

–¿Por qué una persona que no conozca Ledrada debería visitar el municipio durante las fiestas?

–Es un pueblo acogedor estamos abiertos para todo el que viene a visitarnos, estos días además tiene que saber que hay alguna actividad todos los día para poder divertirse. Por lo demás, estamos en un entorno natural bonito pero somos un pueblo industrial con más de 22 empresas la mayoría chacineras. Ahora es una época muy buena para venir porque la población se triplica y hay mucha juventud y mucha actividad por las calles.

- En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

–Nuestra mayor preocupación es la depuradora, porque no cumplimos con los parámetros de vertidos que marca la Confederación Hidrográfica del Tajo a la que pertenecemos y estamos recibiendo sanciones constantemente. Hemos mantenido ya reuniones con la Junta de Castilla y León y nos están haciendo el proyecto ya que prefieren hacer una nueva antes de reformar la que tenemos. Aún no sabemos para cuando se pondrá en marcha, porque actualmente la empresa encargada está haciendo el estudio para elaborar el proyecto.

¿Cuáles son los proyectos para lo que queda de legislatura?

–Estamos arreglando algunas calles, Hemos hecho el velatorio nuevo, había uno pequeñito pero se ha hecho uno nuevo con la ayuda del Inem y la Diputación

Siempre hemos tenido la intención de hacer un polideportivo, pero hemos tenido que ir cubriendo otras necesidades muy importantes para el pueblo y aún no hemos podido llevarlo a cabo. Y luego están las multas de la confederación que nos recortan siempre los presupuestos.

–Quedan solo unos meses para las próximas elecciones municipales, ¿ha pensado volver a presentarse a las mismas y por qué ?

–No lo hemos hablado aun. Pero si el equipo que me acompaña quiere seguir, yo estoy dispuesto

El problema de la depuradora ya lo tenemos encarrilado y no me gustaría que ahora se dejase de lado. Me gustaría seguir hasta que esté acabado ese gran proyecto.