La deuda municipal mirobrigense quedará a cero tras amortizarse 858.580 euros Laura Vicente, concejal de Economía, y Marcos Iglesias, alcalde, en rueda de prensa. / S.G. CIUDAD RODRIGO En la Comisión de Hacienda también se decidió comprar los fondos del Museo del Orinal con 85.000 euros de remanente SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 9 julio 2019, 12:07

«Para dejarlo en el cajón, lo lógico es amortizarlo». Esa es la teoría que va a llevar a la práctica el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que colocará a cero la deuda municipal tras la amortización de algo más de 898.000 euros, de los que 776.000 corresponden con una amortización extraordinaria y el resto, con la ordinaria de 2019.

Ese cajón al que hace referencia el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, es el remanente de tesorería que en estos momentos suma más de 3,3 millones de euros, pero del que tampoco se pueden sacar fondos en virtud de la siempre mencionada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

El primer edil recordó que para poder realizar esta operación se tienen que dar varias circunstancias: el saldo a 31 de diciembre es positivo (1.489.000 euros) y se cumple con esa estabilidad y; por otra parte, el pago a proveedores no supera la morosidad fijada en 30 días. «El anterior equipo de Gobierno no pudo amortizar la deuda porque incurrió en morosidad y no ha sido hasta ahora, que se dan las condiciones».

Esa morosidad tiene que ver con los problemas y retrasos que acarrea la obra del parque de La Florida, en el pleno de presupuestos, según se dijo, la intención era dejar la deuda a cero a 31 de diciembre, una circunstancia que ahora se ve adelantada.

Sobre las inversiones que se pueden hacer con el remanente de tesorería la situación está bastante limitada porque ya se hizo de 2018 a 2019 una incorporación de crédito de 600.000 euros para el capítulo de inversiones financieramente sostenibles.

El Ayuntamiento ha hecho sus cuentas y de ese remanente solo extraerán 85.000 euros, que se van a destinar a comprar los fondos del Museo del Orinal. También aclaró Iglesias que la decisión estaba tomada la pasada legislatura por acuerdo de todos los grupos, pero no se sabía de dónde se iba a sacar la partida presupuestaria necesaria.

Por otra parte, el equipo de Gobierno llevará a pleno, el que se celebrará previsiblemente el próximo jueves, la modificación presupuestaria por un importe de 172.000 euros con el objetivo de «suplementar partidas que están en negativo y la creación de otras para mejorar el criterio contable», apuntó el alcalde.

Marcos Iglesias quiso, igualmente, referirse a otras legislaturas para incidir en que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo «siempre ha estado saneado, nunca se han llegado a los límites del 75%, en ningún caso se han pasado los límites aceptables».

Otra observación que hizo el alcalde es que la amortización no va a suponer un ahorro de intereses para las arcas municipales, «reconozco que los créditos estaban muy bien financiados por gobiernos del Partido Popular».

El alcalde estuvo acompañado en la rueda de prensa por la concejala de Economía, Laura Vicente.