Detenido por mantener relaciones sexuales no consentidas con una joven Una pareja de policías patrulla por el centro de la ciudad. / WORD La agredida acudió a dormir a casa del arrestado, aunque no accedió a mantener relaciones sexuales REDACCIÓN / WORD Lunes, 9 julio 2018, 17:11

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre de 34 años por mantener relaciones sexuales no consentidas en su domicilio con una joven a la que había conocido en una red social y visto físicamente solo una vez antes del día de los hechos.

La investigación, ha informado hoy la Comisaría de Salamanca a través de un comunicado, se puso en marcha a partir de una llamada telefónica que realizó el forense de guardia en la que informaba que en Urgencias del Hospital Clínico estaban atendiendo a una joven que decía haber sido víctima de una agresión sexual, pero que no presentaba ningún tipo de lesión.

Tras las gestiones practicadas se pudo averiguar que la joven había conocido dos meses antes a un hombre por una red social y que solamente lo había visto físicamente una vez cuando acudieron juntos a las fiestas de un barrio en el vehículo del joven. Desde dichas fiestas se desplazaron al centro de la ciudad, donde estuvieron en distintos establecimientos.

De madrugada, y dado que la joven había perdido el último autobús nocturno, el hombre le ofreció quedarse en su casa y le comentó que por la mañana la acompañaría a su domicilio.

Durante la noche el joven, a pesar de la oposición verbal de la denunciante, mantuvo relaciones sexuales con la misma, acompañándola a su domicilio al día siguiente, para cambiarse de ropa para ir a trabajar.

El motivo de acudir más tarde y no en el momento al médico, han agregado las mismas fuentes, era porque la mujer inicialmente no tenía intención de denunciar y finalmente lo hizo aconsejada por su madre, por temor a un embarazo no deseado o al contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Los agentes, tras identificar al hombre e informarle telefónicamente de la denuncia, lo han detenido en las propias dependencias policiales, donde compareció voluntariamente