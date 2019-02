«Una ley que destruye un Archivo es una mala ley y hay que derogarla» Antonio Piedra, Policarpo Sánchez y Gonzalo Santonja, durante el acto de ayer. / LAYA Salvar el Archivo pide a los partidos que se comprometan a derogarla ley que permitió la salida de legajos y que devuelvan a Salamanca los enviados indebidamente D. BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 20 febrero 2019, 16:53

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca explicó ayer que pedirá a todas las fuerzas políticas que incluyan en sus programas electorales la derogación de la Ley del expolio del Archivo de Salamanca (Ley 21/2005, de 17 de Noviembre). «Una ley que destruye un Archivo Histórico Nacional, que lo hace para favorecer y contentar a unos partidos políticos separatistas catalanes en contra de todos los españoles, una ley que enfrenta a los españoles en función del lugar en el que viven o vivieron sus padres, es una mala ley», apuntó ayer el presidente de Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez. «Y como es una mala ley lo que hay que hacer es derogarla», añadió.

Además, la asociación pide a los partidos que promuevan una ley que «blinde» el Archivo para «impedir la salida» de mas documentos y «exija a la Generalidad» el retorno de los documentos que «retiene ilegalmente» y que cifra en 400.000 legajos. Según Sánchez, deben retornar los documentos no catalanes que no debieron salir, los que no se han restituido y los restituidos a quienes no son los propietarios. El primer paso es «derogar» la ley del «expolio».

Estos tres meses hasta las elecciones «no vamos a parar ni un momento» para impedir que en este lapso se entreguen más documentos. Será «una lucha en todos los frentes, social, político, legal y cultural» para que no se produzca la salida. Por ahora han recogido 115.000 firmas contra la salida de papeles; ayer el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, y el director de la Fundación Jorge Guillén, Antonio Piedra, firmaron el documento contra el envío de documentos y, en materia legal, el 28 de abril presentarán iniciativas legales contra el Ministerio de Cultura ante la Audiencia Nacional. En el terreno político, estamos «dando la batalla» para que partidos, asociaciones... se adhieran al manifiesto, que pide el retorno de documentos y la derogación de la ley.

Según Santonja, la declaración de Salvar el Archivo es «clara, rotunda y meridiana» y «la apoyo completamente» y es «imprescindible» que los partidos «la asuman». Antonio Piedra remarcó que la ley se puede cambiar «perfectamente» y que suscribía las palabras de Sánchez y Santonja sobre el Archivo.