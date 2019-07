Destinan casi 390.000 euros a obras de mejora en El Bosque de Béjar Reunión mantenida para tratar sobre las obras de El Bosque / WORD El Ayuntamiento aporta el 25% y se encargará de la gestión de la ejecución, supervisión y auditorías REDACCIÓN / WORD BÉJAR Sábado, 27 julio 2019, 13:33

La alcaldesa de Béjar, Elena Martín Vázquez, informó ayer de los asuntos tratados el día antes con representantes de la Junta de Castilla y León, la Cámara Municipal de Mealhada (Portugal), la Fundación Mata de Buçaco (Portugal) y el Ayuntamiento de Béjar para conocer al detalle las pautas marcadas en la concesión de la subvención para las obras y mejoras a realizar tanto en El Bosque de Béjar como en la Mata de Buçaco, así como el cometido de cada una de las partes.

En lo que respecta a las intervenciones en El Bosque, son tres las previstas: huerta de abajo, terrazas varias y entorno del parque central y camino de la alameda, por un importe de 389.840 euros con una aportación municipal del 25% de este importe. La parte de gestión que asume el Ayuntamiento se basa en ejecución, supervisión y auditorias de las obras mientras que la Junta asume la redacción de los proyectos, entre otros cometidos. En este punto la alcaldesa agradeció el trabajo realizado con anterioridad, que ha culminado en la concesión de esta ayuda, si bien se lamentó profundamente de que parte de las obras se hayan ejecutado con anterioridad al 19 de abril de 2019, fecha en la que fue concedida la subvención, así como de la realización de trabajos y encargo de redacción de un proyecto y un anteproyecto, sin licitación ni sometimiento público, que «no correspondían a este Ayuntamiento sino a la Junta de Castilla y León, proyectos que no pueden ser utilizados y en los que se ha invertido una cantidad importante de dinero, más de 15.000 euros que este Ayuntamiento no va a recuperar, ya que este gasto no puede incluirse en la subvención, y que además se han cargado a una partida presupuestaria habilitada para los gastos derivados de la misma, la cual, además de quedar mermada, no debería haberse utilizado ya que el proyecto de El Bosque está aún en fase de consolidación de propuestas, por lo tanto, no se ha iniciado su puesta en marcha ni hay aún fijado un calendario de actuaciones».

Por otro lado, la ejecución de los proyectos redactados excede y mucho de la cantidad aceptada en subvención para cada una de las obras. No obstante, estos proyectos van a ser estudiados por la Junta de Castilla y León, así como puestos a disposición de los grupos políticos, la Plataforma en defensa de El Bosque, etc., para ver si alguna parte de su contenido puede ser de utilidad para el nuevo proyecto.

A esto hay que añadir que la Junta de Castilla y León comunicó expresamente al Ayuntamiento la no procedencia del inicio de trabajos en El Bosque precisamente al no estar comunicado por escrito ni la concesión ni sus términos.

Por ello no entiende esta anticipación del anterior equipo de Gobierno, saltándose las normas, contradiciendo a la Junta y, por tanto, «metiendo la pata». También añadió «otra precipitación y otro gasto innecesario del anterior equipo de Gobierno, como son las intervenciones en el invernadero, para las cuales la Junta tenia presupuestado 46.000 euros pero se han ejecutado con dinero de los presupuestos municipales».

La alcaldesa se refirió, además, a las catas arqueológicas que se están llevando a cabo en El Bosque y que, de igual manera se han realizado de forma precipitada, pues es otra de las tareas encomendadas a la Junta. Insiste en que «ni esto ni nada debería haberse hecho o iniciado al estar aún el proyecto en fase de consolidación».

En septiembre volverán a reunirse las partes interesadas, esta vez en Mealhada, para avanzar en la puesta en marcha del proyecto.