BALONMANO - Primera Nacional Derrota de un desconocido BM Salamanca ante el colista (23-16) Javi Baz lanza ante el BMCuatro Valles en Salamanca. / MARÍA SERNA El equipo salmantino cae con el colista tras anotar solo ocho goles en los primeros 45 minutos del encuentro en tierras leonesas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 24 marzo 2019, 12:18

El Autocares Sanalón BM Ciudad de Salamanca sufrió ayer una abultada derrota en la pista del colista del grupo B de la Primera Nacional de balonmano, el BM Cuatro Valles leonés por 23-16 en la 25ª jornada liguera. El equipo salmantino, que arrancaba la jornada octavo, tenía la oportunidad de finiquitar su salvación ante su rival -no obstante la salvación matemática podría llegar este mismo domingo si el BMLeganés no gana su encuentro porque le saca once puntos a falta de cinco jornadas para la conclusión- pero no entró casi en ningún momento ante un BMCuatro Valles que se jugaba la vida.

El conjunto de Diego Vieira apenas anotó cinco goles en toda la primera parte, quedándose en apenas dos en los primeros 25 minutos (8--2), lo que dejó el resultado al descanso en 10-5.

Esa sequía goleadora se mantuvo en el inicio de la segunda mitad-logró tres goles en los primeros 15 minutos (17-8), por lo que los esfuerzos finales por acercarse en el marcador ya fueron infructuosos. En la próxima jornada los charros recibirán al UBUBurgos.