FÚTBOL - Segunda B El derbi entre Unionistas y Salamanca CF se queda a 69 entradas del lleno Seguidores de Unionistas en el derbi en Las Pistas la pasada temporada. / MANUEL LAYA El club visitante ha devuelto esta mañana estas localidades de su zona para mañana JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 24 noviembre 2018, 14:27

No habrá lleno hasta la bandera en Las Pistas mañana en el derbi charro de Segunda B entre Unionistas y el Salamanca CF a las 12 de la mañana. Según ha comunicado el club local esta mañana, el Salamanca CF ha devuelto un total de 69 entradas de la zona visitante.

En su comunicado, Unionistas explica que «el CD CF Salmantino devolvió en la mañana de este sábado un total de 69 entradas sobrantes de zona visitante que no consiguió vender entre sus aficionados. Unionistas CF envió a mediados de semana un total de 700 entradas para que el club visitante las gestionara, pero el total de estas no ha sido vendido y sobrará aforo en aquella zona de la grada. De esta manera, como consecuencia del espacio libre que queda en la zona delimitada para la afición del CD CF Salmantino, se ruega a aquellos aficionados simpatizantes del club visitante y que cuenten con entrada de zona local, acudan a la entrada de la afición visitante ya que se les facilitará el acceso hasta que se complete el aforo. Las 69 entradas restantes para el partido de mañana ya no serán vendidas».