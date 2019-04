FÚTBOL - Segunda B El derbi Salamanca CF-Unionistas CF, analizado por sus entrenadores Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas CF, y Antonio Calderón, técnico del Salamanca CF, posan para El Norte de Castilla. / MANUEL LAYA Antonio Calderón apuesta por un «2-0» para el partido, mientras que Roberto Aguirre pide «ganar» para solventar ya la salvación JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 9 abril 2019, 15:55

El derbi capitalino del fútbol de Salamanca en Segunda B vivirá este próximo sábado en el estadio Helmántico (20:45 horas) su segundo asalto. En el primero hubo reparto de puntos en Las Pistas (1-1) y ahora llega una segunda cita en la que Unionistas, el visitante, quiere dar un paso definitivo hacia la permanencia -es 11º con 42 puntos-, mientras que el Salamanca CF, el local, ansía el triunfo para ganar tranquilidad y evitar problemas -es 14º con 38 puntos, solo tres por encima de la promoción de descenso-. Sus técnicos, el gaditano Antonio Calderón (Salamanca CF) y el asturiano Roberto Aguirre (Unionistas CF) dan en El Norte de Castilla sus pronósticos.

«El punto en Valdebebas nos hace llegar con la moral muy alta porque tal y como llegábamos con una derrota, las bajas... y contra un rival como el Castilla casi intocable en su campo... Encaramos el derbi con mucha confianza», señala Antonio Calderón que es consciente de que su equipo se juega más porque «la parte de abajo está muy apretada, ningún equipo tira la toalla y hasta el Fabril empató en Las Palmas. Nos tenemos que centrar en el partido a partido tan manido pero tan real». En cuanto a Unionistas, Roberto Aguirre explica que «tenemos la salvación muy enfocada y queremos seguir recorriendo ese camino, afrontamos cada partido como la oportunidad de seguir haciéndolo».

El míster asturiano deja atrás luchas de símbolos: «Lo aparco y solo me centro en el fútbol dentro del campo con todos sus parámetros a manejar. Es evidente que fuera del campo es un partido diferente y tiene una parte especial por todo lo que se genera alrededor del partido desde afuera». Aguirre no cree que el sábado se dirima, a colación de los cánticos que suenan en los dos campos durante la temporada 'quién manda en la capital'. «Nosotros buscamos ganar el partido para seguir por el camino hacia la permanencia y no lo afronto con otro valor diferente. Los sentimientos que hay detrás del partido se palpan, están en el ambiente externo pero nosotros nos abstraemos de eso para centrarnos en lograr el camino de la victoria».

Ambos conjuntos llegan a la cita con los mismos números en las últimas seis jornadas:una victoria, tres empates y dos derrotas. «Pero cuando se trata de un derbi, los números quedan aparcados. Los futbolistas están muy concentrados porque además de los tres puntos en juego hay mucho más», esgrime Calderón, a lo que responde Aguirre que «es un factor más de la competición porque cuando te enfrentas a cualquier rival independientemente de la clasificación la igualdad es el factor común juegues donde juegues. Nosotros tenemos mucha confianza porque los puntos que tenemos nos dan seguridad por vernos muy cerca del objetivo».

La decisión de la afición

Los dos técnicos también catalogan la decisión mayoritaria de la afición de Unionistas de no acudir al partido en el Helmántico por ser el del Salamanca CF un proyecto tan antagonista con respecto a la extinta UDSalamanca. «Si hay más aficionados de nuestro equipo nos darán más empuje. No comparto la decisión de no acudir, lo respeto pero no lo comprendo. Dejar al equipo solo en un partido de tanta trascendencia me parece algo egoísta y para mí incomprensible», afirma el preparador del Salamanca CF.

Aguirre en este sentido es firme y asegura que «entiendo su decisión, el sentimiento de la afición, lo comparto porque nuestra afición es parte de nosotros, es el jugador número 12, son nuestra alma y la respeto, la asumo. Lo que queremos es poder ganar y dedicarles la victoria».

Unionistas no ha ganado todavía un derbi al CF Salmantino -su denominación anterior-, ahora Salamanca CF y Aguirre no cree que sea una motivación extra porque «nosotros no miramos esos números o datos. Es un partido que esperamos con mucha ilusión, tenemos mucha ganas de jugar este derbi, nos vemos en positivo, sabemos que será difícil ante un rival muy fuerte pero vamos con seguridad. Nosotros buscamos encontrar puntos que son al final los que nos hacen llegar al objetivo».

«Unionistas está haciendo una buena campaña aunque es verdad que en la segunda vuelta está yendo a menos y nosotros hemos ido de menos a más y casi llegamos igualados al partido. La rivalidad está ahí porque hay muchas cosas de fondo pero yo espero que reine la deportividad. Por eso digo que no comprendo que los aficionados no vayan teniéndolo al lado y sí que vayan a Guijuelo o Valladolid, por ejemplo. Espero que su afición recapacite y que venga para demostrar a toda España que en Salamanca el fútbol está muy vivo», señala el entrenador del Salamanca CF.

En este sentido, el de Unionistas considera para el derbi favorito a su rival «por lo que supone jugar en casa, con su gente, pueden tener ese factor a favor, al margen de la excelencia que hay y el presupuesto que entiendo que es una diferencia muy grande. Pero nosotros desde el primer momento con nuestros medios e ideales, la humildad y la forma de entender la competición intentamos igualar las circunstancias en el campo aunque ellos partan como favoritos».

Defensa de 4 o 5

El gaditano Antonio Calderón recuperó el domingo en Valdebebas la defensa de cinco y deja alguna pista sobre qué pondrá el sábado en el Helmántico ante Unionistas. «Puse por primera vez la de cinco ante Unionistas tras varios partidos aquí. Y más adelante con cuatro también creo que hemos tenido buenos números. Sí que es verdad que contra equipos que tienen mucho poderío ofensivo y posesión y nosotros con un centro del campo que no es muy de la contención, ponemos cinco para sentirnos seguros. Pero claro luego con balón nos cuesta más llegar arriba. Cuando jugamos con cuatro tenemos que meter a tres por dentro porque no tenemos la contención necesaria para jugar así».

Aguirre dice lo siguiente del Salamanca CF. «Esun equipo que mejoró defensivamente, haciéndose más fuerte, y luego tiene jugadores capaces de manejar diferentes argumentos durante el partido. SE puede dar de todo en el partido, será un choque largo y habrá momentos para los dos. A ambos nos tocará llevar la iniciativa por momentos para intentar encoger al rival», explica.

Y es que el Salamanca CF solo ha encajado cinco goles en los últimos diez partidos. «Cuando tienes jugadores de nivel creativo y que les gusta atacar, tienes que trabajar con ellos que se responsabilicen con la posición en el campo. Indiano no me va a defender como Jehu en la medular pero sí puede estar bien colocado para que no nos desborden», significa Antonio Calderón sobre la mejoría defensiva de los suyos.

El preparador de Unionistas no cree que su equipo esté más motivado por poder llegar a la salvación -los teóricos 45 puntos- en el Helmántico y, con ello, meter en un 'lío' clasificatorio a su rival. «No, motiva el poder llegar a los 45 puntos, esa es nuestra motivación más allá del derbi».

Calderón no tiene dudas a la ahora de elogiar las mejores cualidades de Unionistas. «Lo que más me sorprendió ante ellos fue el nivel competitivo y el poderío aéreo que tienen, cualidades muy importantes en esta categoría», sintetiza, y añade sobre el posible planteamiento de su rival que «no sé si nos van a esperar o no pero sé que a ellos por las circunstancias en las que están el empate les vale, vendrán a hacer su partido y que nosotros nos equivoquemos; y si no, te vas con el cero en la portería. Otra cosa del rival me sorprendería mucho en este partido». El gaditano no descarta por ahora al 'fugado' Owusu -sigue en su país por problemas con su visado- porque «es futbolista del Salamanca CF y ya veremos cuándo llega... si llega. Y luego a partir de ahí hay que ver lo que necesitamos porque sí hay que ser egoístas en este caso y luego tomaremos la mejor decisión para el equipo». El míster del Salamanca CF no tiene dudas de que su rival se salvará. «Sí, sí, estoy convencido. Para mí Unionistas ya está salvado porque tiene 42 puntos y con la inercia en seis partidos lo logrará». En cuanto a su futuro -Aguirre está renovado ya-, Calderón señala que «no me preocupa ahora en absoluto, tengo que estar centrado en transmitir al equipo la confianza necesaria para competir estos seis partidos y que la gente esté orgullosa de nosotros».

A quién 'quitarían' al rival

Por último, los dos técnicos responden a dos preguntas muy directas sobre el derbi. Si tuvieran la opción de quitarle para el partido a un jugador a su rival, Calderón optaría por «Molina o Carlos de la Nava», mientras que Aguirre 'elige' al meta Dani Sotres. Y en cuanto al resultado, el técnico del Salamanca CF apuesta por un «2-0» mientras que Roberto Aguirre se decanta por «ganar, me da igual el resultado».