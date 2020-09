CC OO denuncia exceso de ratios, falta de espacios y una desorganizacion «tremenda y peligrosa» Portavoces de CC OO Salamanca. / WORD El sindicato añade que «parece que no pasa nada y que no hay ningún problema» R.M.G. / WORD SALAMANCA Martes, 15 septiembre 2020, 11:50

«Nos encontramos desgraciadamente con un aumento de contagios en la provincia, pero parece que aquí no pasa nada; parece que los centros son completamente seguros, que no hay ningún problema y que se nos está olvidando que las niñas y los niños se contagian y pueden contagiar». Así de tajante se mostró Laura Mayo, secretaria general de CCOO Enseñanza en Salamanca, que, junto con Ángel Lázaro, delegado de salud laboral, volvieron a denunciar lo que el sindicato viene reclamando desde abril, «con la diferencia de que cada vez tenemos más datos y centros concretos y más incidencias, que lamentablemente van a ir a más».

En primer lugar, señaló Mayo, «denunciamos la falta de previsión», ya que desde CCOO en abril se planteó a la Consejería de Educación la organización de una mesa técnica con docentes, personal de salud laboral y personal sanitario para la evaluación y realización de los protocolos de los centros. «Esa mesa nunca ha llegado a producirse, los protocolos de los centros los realizan docentes cuando estamos hablando de temas de salud laboral y de temas sanitarios».

Además denuncian la «falta» de dotación y de recursos. «Hoy nos encontramos con exceso de ratios -alumnado por aula- y con falta de espacios.

El sindicato insiste en la «tremenda desorganización, que hemos denunciado otras veces en otros asuntos, pero que en esta ocasión es peligrosa», porque «hemos visto cómo se cambiaba de criterios de un día para otro», que, «los planes se están realizando por personal docente y no por personal sanitario o de previsión de riesgos laborales». Los equipos directivos, señaló Mayo, «han hecho más de lo que podían, se les ha cargado con una responsabilidad que no debería de haber sido así».

En cuanto a la incidencias que CCOO Salamanca ha recibido en este arranque del curso, «nos encontramos en toda provincia un exceso de ratio; cuando las clases no debería pasar de 25 alumnos, nos estamos encontrando con clases de 31». La falta de espacios provoca que «la distancia no se esté midiendo correctamente y el metro y medio no se tiene en cuenta». En este sentido, Ángel Lázaro señaló que «la premura ha obligado a los equipos directivos a modificar la distribución de aulas y nos encontramos situaciones en algunos centros en la que se han habilitado almacenes donde no hay una ventilación natural y otros habilitan aulas en patios exteriores de los centros».

Además, añadió Mayo, «faltan EPIs», porque «se está utilizando la misma clase de mascarilla para todo el profesorado». CCOO solicita, explicó Lázaro, que «se considere al personal educativo de nivel de riesgo 2 y no el 1 actual» y «seguramente algunos trabajadores que tienen atención más direct estarían en nivel riesgo 3».

Desde el sindicato, «vamos a seguir pidiendo lo mismo que llevamos pidiendo desde abril», como es la reducción de ratios, «no debería de haber nunca más de 15 alumnos por aula»; más espacios y contratación de personal suficiente, no solamente profesores, también «personal no docente; se necesita más personal de limpieza», afirmaron.

En general, añadió Laura Mayo, hay «una falta de medios, medidas y de coordinación, una desorganización tremenda y peligrosa», que «parece que no se está viendo; se están tomando por separado los centros educativos de toda la sociedad».